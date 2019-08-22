120 пажгинских педагогов, над которыми нависла угроза увольнения, со страхом ждут 1 сентября

Через неделю страна будет отмечать замечательный праздник — День знаний. Его с радостью ждут и дети, и взрослые. А вот свыше сотни педагогов села Пажга пребывают в тревоге.



Коллектив государственного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школаинтернат № 15 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», что находится в селе Пажга, не знает своей дальнейшей судьбы. 19 июля прибывшая из министерства комиссия сообщила о предстоящем закрытии школы. Правда, с оговоркой, что решение будет принято после заседания комиссии по оценке последствий по ликвидации образовательной организации. Как было сказано в кулуарах, члены комиссии пока в отпусках, а соберутся лишь на следующей неделе.

Надо отметить, что сама школа к занятиям давно готова, все работники вернулись из отпусков. Но какое решение примет комиссия? Школа откроется или детей увезут в Эжву? И какова судьба педагогического коллектива?

Будем резать?

Дело в том, что Министерство образования России приняло новое постановление № 481, которое «позволит оптимизировать работу отдельных организаций для детей-сирот».

Проведенный Минобразом республики анализ показал, что количество детей-сирот в регионе снижается, сейчас в Пажге находится порядка 40 воспитанников (при плановой вместимости 120), в Эжве — 60 (при возможных 140). Если при открытии спецшколы в Пажге в 1987 году (она тогда называлась СПТУ-36) там было около сотни детей (и с тех пор учреждение только расширялось), то сейчас имеющиеся «мощности», если говорить техническим языком, «простаивают». А в условиях дефицита средств так называемая оптимизация выглядит вполне обоснованной.

Кроме того, новое постановление предусматривает большие изменения и в организации работы с детьми: в частности, изменится форма содержания воспитанников — будет не «коридорно-палатная», а «групповая семейного типа» и т.д.

Недетские вопросы

Как будут воплощаться в жизнь эти красивые планы, пока не ясно. Условий для того же проживания по «семейному типу» за один день не создашь: потребуются и деньги, и новые кадры. А есть ли они? Да и куда девать «старые»? Школа в Пажге существовала свыше сорока лет, теперь она чуть ли не «градообразующее предприятие», где трудится около 120 человек.

На июльском собрании министерские чиновники предложили перевезти пажгинских воспитанников в Эжвинскую школу-интернат: там «пустует» порядка 60 мест. Но в Эжве имеется свой персонал, лишние люди интернату не нужны, а значит, пажгинцы останутся «за бортом». Педагоги Пажги предложили сделать наоборот: детей из «пахучей Эжвы» перевести в экологически чистую сельскую местность. Условия имеются, коллектив готов к работе, у школы хватает достижений, есть чем гордиться….

На собрании в Пажге чиновники говорили, что освободившиеся помещения школы-интерната будут использованы для нужд общеобразовательной школы села, а также для открытия групп детского сада. В Пажге, которая раскинулась на несколько километров, всего одно дошкольное учреждение, поэтому родителям приходится каждое утро возить (или носить) малышей до шести (!) километров. А в очереди на посещение свыше 50 малышей…

Однако и в этом вопросе не все однозначно. В селе уже отведены площади для нового детсада, строительство включено в планы. К тому же анализ демографической ситуации в Пажге показыает, что в ближайшие годы ожидается «яма» — рождаемость упадет. Садик построят, а кто в него будет ходить? Да и в школе такая же картина. По проекту она рассчитана на 460 школьников, сейчас в ней занимается на сотню меньше — 301 человек.

Достучаться до начальства

На заданные на собрании вопросы сыктывкарские гости по существу не ответили. Они сказали, что приехали в Пажгу для того, чтобы «услышать предложения» от коллектива. Но обещали донести все сказанное до руководства. Заместитель министра Л. Смирнова заверила собравшихся, что обязательно проинформирует коллектив о принятом решении. Но когда это произойдет — никто точно не знает: заседание ликвидационной комиссии еще не назначено.

А свое решение коллектив уже принял. 72 участника собрания единогласно проголосовали против ликвидации образовательного учреждения. Вот только учтет ли это мнение высокое начальство?

Виктор ТОКМАКОВ,

депутат Совета муниципального района «Сыктывдинский».