Свободные нары для «оборотней в погонах»

В Коми в спецколониях, предназначенных для отбывания наказания бывшими сотрудниками правоохранительных органов, имеются свободные места.

Однако в целом по России таких мест в колониях уже не хватает. К этому привела активная борьба с коррупцией. По данным ФСИН, сейчас в пенитенциарных учреждениях страны отбывают наказание 11 550 осужденных, ранее работавших в силовых структурах и судах.

В Коми есть два учреждения и две колонии-поселения для бывших правоохранителей.

Среди них КП-34 в пос. Вожский Удорского района – колония-поселение для осужденных – бывших работников судов, совершивших преступление по неосторожности и ранее отбывавших лишение свободы, а также для положительно характеризующихся осужденных, переведенных из колоний.

В Синдоре Княжпогостского района работает изолированный участок при ИК-42. Там отбывают наказание впервые осужденные за умышленные преступления небольшой и средней тяжести.

Кроме того, при ИК-49 строгого режима в п. Миша-Яг Печорского района расположен изолированный участок, функционирующий как колония-поселение, в которой также отбывает наказание эта категория осужденных.

По данным УФСИН по Коми, сейчас эти учреждения заполнены на 80%, в них отбывают наказание 875 осужденных.