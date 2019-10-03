18 жителей Коми отметили столетний юбилей

21 тысяча 762 жителя региона находятся в возрасте 80 лет и старше. Всего в регионе проживают 293 тысячи 665 пенсионеров. Большинство из них — 92,8 процента — получают страховую пенсию. Остальные являются получателями пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Средний размер страховых пенсий составляет 18 тысяч 514 рублей, пенсий по государственному пенсионному обеспечению — 10 тысяч 956 рублей. Получателям страховой пенсии по старости или по инвалидности, достигшим 80-летнего возраста, выдают денежное обеспечение в повышенном размере.

Недавно ведущая программы «Жить здорово» на Первом канале, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что средняя продолжительность жизни увеличилась на 30-40 лет. По мнению телеведущей, получается, что сейчас женщина выходит на заслуженный отдых в 55 лет, а потом еще живет 30-40, не работая. В связи с этим Малышева предложила подумать над этой проблемой и увеличить возраст выхода на пенсию — об этом пишет агентство Ura.ru.

Ранее член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский сообщил, что в правительстве рассматривают идею о повышении пенсионного возраста для россиян еще на три года. После этого мужчинам предложили бы трудиться до 68 лет, а женщинам — до 63 лет.