19 августа в Усть-Куломском районном суде неподъемным по меркам сельской глубинки денежным штрафом наказали гражданскую активистку из села Помоздино Татьяну Третьякову.



Все началось с дела об одиночном пикете против обустройства «полигона смерти» на Шиесе, который провела весной в специально отведенном властями месте ее подруга Антонина Першукова. В тот момент рядом с ней решила сфотографироваться Татьяна Третьякова. Двое – это уже перебор! Поэтому пикет правоохранители признали массовым. Антонину наказали штрафом в размере 10 тысяч рублей!

Сумма астрономическая для сельской пенсионерки, на содержании которой находится младший сын. Практически вся пенсия и средства, собранные от сдачи дикоросов, уходят на помощь внучке, у которой выявлено редкое заболевание, и на лечение денег катастрофически не хватает.

Пословица «Беда не приходит одна» – это про Антонину. В 2014 году сгорела крыша в 12-квартирном доме, в котором проживает ее семья. Пожар потушили, но из-за несвоевременного ремонта жилье пришло в негодность. Выделенных местной администрацией средств в размере 10 тысяч рублей хватило лишь на ремонт печки. Уже пять лет Антонина с сыном живут без электричества. Сотовый телефон заряжает у соседей.

Видя столь бедственное положение подруги, Татьяна Третьякова вызвалась помочь в сборе средств для выплаты штрафа. Благое дело обернулось наказанием – штрафом в размере 20 тысяч рублей! В суде посчитали, что сбор пожертвований возле районного Дома культуры подпадает под статью 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях: «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

По словам присутствовавшего на суде активиста объединения «Доръям асьнымос» Николая Удоратина, Татьяна и Антонина обратились к судье с просьбой заменить штраф принудительными работами. Но получили отказ, поскольку судья посчитала, что работы – это более строгое наказание. Но где сельским пенсионерам добыть средства? Кругом царит безработица, а грибов и ягод в лесу в этом году очень мало. Сплошная безнадега!

P.S. По данным на 22 августа, уже более 80 человек откликнулись на беду Антонины Першуковой и Татьяны Третьяковой. Благодаря кличу, брошенному национальным объединением «Доръям асьнымос», удалось собрать 32 тысячи 700 рублей.

От активистов поступило предложение продолжить сбор средств, которые пойдут на ремонт жилья Антонины Першуковой.

Сергей МОРОХИН.