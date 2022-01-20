21 год за убийство (Криминал от 21 января)

В Воркуте вынесен приговор за преступление, совершенное в 2016 году.

18 января Верховный суд Коми рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, который признан виновным в убийстве 18-летней девушки. Трагедия произошла вечером 4 апреля 2016 г. Мужчина на своем автомобиле предложил подвезти до п. Воргашор голосовавшую девушку. В ходе поездки между ними возникла ссора. Водитель вышел из машины и несколько раз ударил пассажирку кулаком в голову. От полученных травм она скончалась на месте. Мужчина расчленил и спрятал части тела жертвы. В ходе следствия выяснилось, что он был ранее судим за совершение аналогичного преступления. С учетом рецидива суд назначил ему 21 год лишения свободы с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, а остальной части срока – в ИК особого режима.

Юная воровка

Сотрудники полиции установили подозреваемых в краже ювелирных украшений.

Воркутинка, вернувшись домой из отпуска, обнаружила пропажу ювелирных изделий на сумму более 60 000 рублей. Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастна подруга ее дочери – девушка 2004 года рождения. Она приходила в гости и незаметно похитила ювелирные украшения. В отношении юной воровки возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Кроме того, выяснилось, что подозреваемая попросила сдать похищенное в ломбард своего знакомого. Юноша выполнил поручение, но вернул не всю сумму, оставив себе 13000 рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Помощь через форточку

Ухтинским спасателям пришлось залезать в форточку, чтобы помочь женщине с ребенком.

Инцидент в квартире на первом этаже произошел 18 января в доме № 9 на Чибьюском переулке. Женщина вышла к соседям, не взяв с собой ключи, а дверь захлопнулась. В квартире остался годовалый малыш. Ухтинке пришлось звонить в Службу спасения и просить о помощи. Спасатели проникли в квартиру и открыли дверь изнутри.

Наркопритон закрыт

В Воркуте пресечена незаконная деятельность наркодилера.

40-летний местный житель в течение нескольких месяцев систематически предоставлял свое жилье наркозависимым знакомым для потребления дезоморфина. В ходе обыска полицейскими изъяты предметы и ингредиенты, свидетельствующие об употреблении запрещенного вещества – шприцы, посуда, блистеры от таблеток и др. Ранее неоднократно судимый воркутинец сам является потребителем наркотиков и уже попадал в поле зрения полицейских за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до четырех лет.

В Выльгорте напали на школьника

16-летнего подростка ударили и ограбили.

Следователи возбудили уголовное дело по факту совершения грабежа с применением насилия в отношении несовершеннолетнего. По данным следствия, в декабре 2021 года 21-летний местный житель, находясь возле Выльгортской средней общеобразовательной школы № 2, подошел к школьнику, ударил его кулаком в лицо, после чего забрал сотовый телефон и беспроводные наушники.