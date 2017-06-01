В прошлом номере «Трибуна» сообщила о том, что с 1 июля тарифы на коммунальные услуги для предприятий и организаций могут подскочить сразу на 25%.

Такой законопроект находится на рассмотрении в Госсовете и уже принят большинством депутатов в первом чтении. 22 июня станет знаковым днем для малого и среднего бизнеса региона. От того, как пройдет голосование по данному законопроекту, зависит ни много ни мало быть или не быть малому бизнесу в Коми.

Увеличение тарифов сразу на четверть — разорение не только для бизнеса. Это ударит по кошелькам практически всех жителей республики. Правда, чиновники сулят компенсацию (субсидию), но ее скорее всего получит только одна, причем заранее известная компания…

Бизнес не бежит — улетает!

30 мая на заседании президиума Госсовета информацию по законопроекту представил заместитель председателя правительства — глава Минстроя Коми Константин Лазарев. Он напомнил, что в случае повышения проект предусматривает применение льготных тарифов. На эти цели в бюджете республики уже выделено порядка 1,2 млрд рублей.

— Многим предприятиям и организациям сложно выживать и при существующих расценках на коммунальные ресурсы, — отметила председатель комиссии по вопросам ЖКХ Госсовета Коми Татьяна Саладина.

— Главный вопрос – по кому это ударит? Если этот закон бьет по бизнесу, то он 100 процентов рикошетом бьет и по населению, — поддержал коллегу Сергей Артеев. — Ни для кого не секрет сегодняшняя ситуация: бизнес не просто бежит из Коми — он улетает!

Позже на своей странице «ВКонтакте» С. Артеев выложил более развернутый комментарий по этому поводу. Во-первых, он отметил, что среди разных поставщиков тепла на практике ежегодно республиканскую субсидию в размере более 1,5 млрд руб. имеет только ОАО «Коми тепловая компания». «Эти деньги идут на «закрытие» выпадающих доходов предприятия, транспортировку топлива, модернизацию, объясняют депутатам. То есть мы из бюджета ежегодно тратим миллиарды в единственную республиканскую структуру… Понятно, что мотивации работать над эффективностью немного, когда тебе всегда дают столько, сколько тебе нужно… А ощущение растущей «перекачки» денег из бюджета в КТК разве не поражает?»

Теперь поскачем…

Далее С. Артеев задает еще один «каверзный» вопрос: «Почему скачок сразу на 25%?» «Удивительно, но данный законопроект не согласовывался, не отправлялся для экспертного обсуждения в деловые сообщества, никому… Почему? Видимо, их мнение не интересно, — пишет депутат. — Между тем частое изменение законодательства, регулярный и высокий рост тарифов создают невозможность планировать для предпринимателей настоящее и будущее своего дела. Предпринимательскую миграцию в другие регионы мы сегодня и наблюдаем. Уверен, это ускорит и уход федеральных структур, сворачивание их офисов с территорий, а это, на минуточку, рабочие места!!!»

— Объекты социальной сферы (школы, детские сады, ФАПы, больницы) также ощутят на себе всю прелесть роста, — продолжает депутат Артеев. — Для их снабжения теплом и горячей водой, а это основные расходы, должны быть заложены дополнительные бюджетные средства. Либо осенью нас ждет опять новый скачок цен за детские сады и питание в школах…

И наконец вывод. «Учитывая совокупную нагрузку на бизнес (растущие налоги и сборы), на население (снижение заработной платы, безработица, падение спроса), тарифы нужно не повышать, а снижать… Принимать этот законопроект без доработок и анализа последствий нельзя».

Игорь ВОЛКОВ.

КСТАТИ

Ромаданов в СИЗО, но дело его живет

На этой неделе экс-руководитель Тарифного комитета РК Илья Перваков был признан судом виновным в том, что за взятки от бывшего вице-премьера Константина Ромаданова утверждал повышение энерготарифов.

О том, что тарифы в Коми на протяжении нескольких лет искусственно завышались, свидетельствует и так называемое «дело энергетиков», которое еще не дошло до суда. Однако ни о каком перерасчете тарифов власти даже не заикаются. Наоборот — готовы «накинуть» еще 25 процентов.