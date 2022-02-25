Жильцы ветхих и аварийных домов в Сыктывкаре годами ждут не дождутся, когда до них дойдет очередь по переселению. Но, как теперь выясняется, с подачи чиновников в список «аварийных» могут попасть и добротные здания.

Гордон отказал

В июне прошлого года администрация Сыктывкара вынесла постановление о признании многоквартирного дома № 15 в Клубном переулке (поселок Краснозатонский) аварийным и подлежащим сносу. Сделано это было, как считают сами жильцы, по надуманным основаниям. Разразился нешуточный скандал с привлечением надзорных органов, жалобами во все инстанции, включая и федеральные.

Обращались краснозатонцы со своей проблемой даже на «Первый канал» в телешоу Александра Гордона. Там фактам безобразий в северной глубинке очень удивились, но помочь ничем не смогли. Ведь глава Коми Владимир Уйба является ставленником Кремля, а телеканал – государственный. Указания критиковать «его территорию» никто не давал.

В обращении жильцов к руководителю Следственного управления Следственного комитета РФ по Коми Андрею Исаеву прямо говорится, что своими действиями чиновники из администрации Сыктывкара «нарушают наши конституционные и жилищные права, используют свои должностные полномочия, совершая служебный подлог и подделку документов на основании фиктивных заключений…»

Молодежная стройка

Несколько слов о самом доме № 15 в Клубном переулке. Построили его в 1989 году. Это была комсомольско-молодежная стройка (последняя в поселке Краснозатонский во времена СССР), участников для жилищного строительства отбирали в ходе социалистического соревнования. В состав строительной бригады были включены победители соревнования – лучшие капитаны и механики речных судов, инженеры из технического отдела Сыктывкарского речного порта. На время стройки (а она длилась более года) все члены молодежной бригады были переведены с основного места работы и получали примерно 30 процентов от прежней зарплаты. Все были заинтересованы в скорейшем завершении строительных работ, поэтому находились на стройке с раннего утра до позднего вечера в любую погоду.

Где-то под новый 1990 год в новостной программе на республиканском телевидении был показан сюжет о новосельях в Клубном переулке.

Дом строили на совесть, поэтому он сейчас находится в исправном техническом состоянии. Это подтверждает заключение независимой экспертизы АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ».

Втайне от жильцов

На сегодняшний день в поселке Краснозатонский есть многоквартирные дома, которые без всяких оговорок являются аварийными, и жить в них действительно опасно. Почему же администрация решила включить в перечень жилья под снос вполне пригодный для жизни дом, причем улучшенной планировки и со всеми элементами благоустройства? Может, только потому, что он является деревянным? Других оснований попросту нет.

Жильцов дома возмущает и сам подход чиновников к их собственности. Они считают, что администрация Сыктывкара вообще не имела права втайне от жильцов проводить какую бы то ни было экспертизу. Исходя из Жилищного кодекса РФ, отнести многоквартирный жилой дом к муниципальному жилищному фонду можно только, если жилые и нежилые помещения в нем принадлежат органу местного самоуправления. В случае же с домом в Клубном переулке 90 процентов помещений в нем принадлежит гражданам-собственникам. То есть дом не относится к муниципальному жилфонду. И, тем не менее, собственников жилья даже не включили в список межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещений с правом совещательного голоса и не уведомили о месте и времени заседания комиссии, которая и определяла будущее дома.

Со стороны может показаться, что чиновникам из столичной администрации какая-то блажь ударила в голову, раз они увидели то, чего на самом деле нет. Но оказывается, что в истории с домом в Клубном переулке все гораздо интереснее и драматичнее.

«Привет» из Магнитогорска

Для проведения технической экспертизы условий проживания в 524 домах Сыктывкара городская администрация подключила ООО «НЕСКО» из Магнитогорска. Именно с этой фирмой в апреле 2021 года и был заключен муниципальный контракт.

Теперь выясняется, что хозяева «НЕСКО» сработали весьма халтурно – наняли по срочному трудовому договору на пять месяцев местного «знатока», работающего инженером на одном из предприятий Сыктывкара. А раз нет контроля, то этот самый специалист, как он сам сообщил правоохранителям, ограничился при обследовании домов лишь фотофиксацией и визуальным осмотром. Никакие замеры прочности конструкций, трещин и проверки с использованием приборов и инструментов, указанных в технических заключениях, не проводились.

Также стало известно, что межведомственная комиссия по оценке и обследованию помещений в целях признания жилых помещений пригодными (не пригодными) для проживания граждан не проводила заседаний: членам комиссии приносили подписывать заключения комиссии оптом.

Ни у кого из членов комиссии не возникло желания воочию убедиться в наличии дефектов, указанных фирмой «НЕСКО» в заключении по дому в Клубном переулке.

По мнению гражданского активиста и экс-депутата Совета Сыктывкара Виктора Торлопова (он проживает в пос. Краснозатонский), все чиновники, участвовавшие в принятии недостоверных решений, должны нести ответственность, вплоть до уголовной, за халатное отношение к своим обязанностям и злоупотребление полномочиями.

Есть дело!

На основании результатов проверок прокуратуры Коми в отношении экспертов ООО «НЕСКО» в декабре 2021 года возбуждено уголовное дело (мошенничество). А столичные чиновники пока отделались легким испугом.

Но все может измениться. Из ответа прокуратуры Коми от 31 января следует, что «Следственным отделом по г. Сыктывкару СУ СК России по РК проводится проверка на предмет наличия в действиях (бездействии), решениях должностных лиц администрации МО ГО «Сыктывкар», непосредственно принимавших участие в заключении, приемке работ по муниципальному контракту и его оплате, признаков уголовно-наказуемых деяний…»

«Подстелили соломку»

Историю с домом в Клубном переулке можно было бы считать лишь «отдельным недоразумением», если бы не выборочная проверка надзорных органов в поселке Краснозатонский. Уже установлено, что несколько домов в Клубном переулке, а также дома, расположенные на ул. Ломоносова, Трактовая и Лесная, не имеют признаков аварийности. А если обследовать все 524 объекта, заявленных для проверки технического состояния строительных и конструктивных элементов?

Чиновники в столь неприятной ситуации решили «подстелить соломку». 11 февраля появилось официальное сообщение, что администрация Сыктывкара инициирует претензионную работу в отношении «НЕСКО».

На период проведения претензионной работы администрацией города будет приостановлено действие всех постановлений, изданных на основании выданных «НЕСКО» заключений о признании домов аварийными. Кроме того, будет организовано поэтапное новое обследование домов иными специализированными организациями.

Почему так халатно повели себя магнитогорцы по отношению к администрации Сыктывкара, требует отдельного разбирательства.

Сергей МОРОХИН.