Из мытарей в вице-премьеры (Блиц от 4 марта)

44-летний Владимир Казаков назначен и.о. зампредседателя правительства – министром финансов Коми.

Он коренной сыктывкарец, выпускник СГУ (специальность «Финансы и кредит»). С 2000 года работал в налоговых органах, прошел трудовой путь от специалиста до главного государственного налогового инспектора. 4 года (с 2016 по 2020) возглавлял ИФНС России по г. Воркуте, затем работал заместителем руководителя регионального управления налоговой службы. К своим новым обязанностям В. Казаков приступил 1 марта.

Медики в дефиците

В Коми не хватает 679 врачей и 625 медсестер.

Такие цифры озвучил и.о. министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев во время прямого эфира на телеканале «Юрган». При этом в прошлом году по разным программам в отрасль было привлечено почти 950 специалистов. «Заметно, что некоторые регионы, например, Вологда, ушли вперед по привлечению специалистов. Мы берем пример с них и стараемся вводить новые практики в Коми», – подчеркнул министр.

На похороны подкинули

В Сыктывкаре утвердили новые размеры пособий на погребение.

Сумма гарантированного перечня услуг на погребение усопших подросла почти на 650 рублей. Теперь, согласно постановлению руководителя администрации, она составляет 8 357 рублей. В перечень гарантированных услуг входит: оформление документов, предоставление и доставка гроба и других предметов, перевозка тела умершего на кладбище, погребение. Пособия выплачиваются супругу, близким либо иным родственникам, законным представителям или иным лицам, взявшим на себя обязанность похоронить умершего.

«Ковидные» послабления

В указ главы Коми «О введении режима повышенной готовности» внесены изменения.

С 3 марта возобновляется доступ посетителей в здания и помещения, в которых осуществляется оказание услуг детских игровых комнат и развлекательных центров. Открываются кинотеатры, театры, музеи и библиотеки, но посетить их можно при условии заполнения зала не более чем на 50 процентов, при предъявлении QR-кода или результата ПЦР-теста, проведенного не более чем за 48 часов до начала мероприятия.

При этом ситуация в Коми остается тревожной. По данным на 3 марта, подтверждено 1159 новых случаев заболевания и 11 смертей от ковида за одни сутки.

Масленицу сжигать не будут

6 марта на Стефановской площади Сыктывкара пройдет конкурс чучел.

Традиционных гуляний с ярмаркой, столбом и скоморошным весельем в этом году не будет. Основным действом будет конкурс чучел, которых компетентное жюри будет оценивать по пяти номинациям: «Масленица-веселушка», «Эко-масленица», «Этно-масленица», «Фешн-масленица», «Масленица-чемпион». Победители конкурса получат денежные сертификаты. Предавать чучела огню не будут. (Во всяком случае, не на Стефановской площади).

Введут ли военное положение?

Власти не планируют вводить военное положение в отдельно взятых регионах Российской Федерации после 8 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференции в четверг назвал подобные заявления «уткой».

«Нет, это «утки». Это все в соцсетях и так далее – это все ходят чистые «утки». Потом граждане их пересылают друг другу и так далее. Поэтому нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами обычных слухов и обманов», – заявил Песков.

По его словам, недостоверной информацией является и то, что в ближайшее время гражданам призывного возраста якобы могут запретить покидать РФ.

Депутат сдает мандат

Депутат Госсовета Е. Бейков принял решение с 1 марта сложить полномочия.

Депутатский мандат станет вакантным после рассмотрения на заседании сессии 24 марта. Г-н Бейков был избран в региональный парламент в сентябре 2020 года по единому избирательному округу от партии «Единая Россия». Известно, что он переехал в Москву и возглавил ситуационную группу Минздрава РФ.

Айтишники получат отсрочку

Сотрудники российских IT-компаний смогут получить льготы по ипотеке и отсрочку от армии.

Эти и другие меры будут применяться для поддержки отечественной IT-отрасли, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании российского правительства 2 марта. На три года отечественные IT-компании будут освобождены также от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами, им предоставят льготные кредиты по ставке не более 3%. Налоговые льготы распространятся на разработчиков мобильных приложений и организации, которые реализуют, устанавливают и тестируют отечественные решения.

Что они станут советовать?

В номенклатуре должностей педработников появилась должность советника директора по воспитанию. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

С марта новые должности введены в штатное расписание школ в десяти регионах. Коми среди них пока нет, но, видимо, скоро появится.

Кредитные каникулы

Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов по поддержке граждан и бизнеса в условиях западных санкций.

Комплекс мер подготовлен для защиты национальных интересов России в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. Одна из самых ожидаемых инициатив – возвращение кредитных каникул. Другая – оперативное повышение пенсий. Кроме того, Правительство предлагают наделить правом устанавливать особенности приема на обучение отчисленных российских студентов за рубежом, а также стимулировать создание в России собственных лекарств.

Кошки «нон грата»

Четвероногие не смогут выступить на международных выставках и чемпионатах.

Международные федерации, которые проводят чемпионаты и выставки животных, ввели санкции против российских владельцев кошек и собак, связав свое решение с проведением спецоперации на Украине. Котов россиян не станут пускать на заграничные выставки, а на территории РФ откажутся проводить соревнования, где собакам присуждают титулы чемпионов мира. В Международной федерации кошек (FIFE) заявили: животные, выведенные в России, не могут быть зарегистрированы в какой-либо родословной книге, которую выпускают под эгидой FIFЕ. Запрет продлится минимум до 31 мая этого года и будет «пересмотрен по мере необходимости». Совет FIFЕ также решил выделить часть своего бюджета на поддержку заводчиков и любителей кошек на Украине.