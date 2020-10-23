Объем задолженности перед банками в среднем на одного жителя Коми составляет 326 тысяч 200 рублей.

Согласно исследованию, проведенному агентством РИА Рейтинг, по уровню закредитованности населения Коми занимает 39 место среди российских регионов. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2020 году – 56 процентов.

В лидерах по закредитованности населения – Калмыкия (86,9 процента в соотношении с годовой зарплатой), Тыва (76,2 процента) и Курганская область (73,4 процента). Столь высокие показатели долговой нагрузки – следствие низких зарплат в этих регионах.

Самыми беспроблемными по части закредитованности являются Ингушетия, Крым и Чечня, где объемы задолженности перед банками в среднем на одного жителя составляют от 30 до 55 тысяч рублей. По мнению аналитиков агентства, столь низкие показатели могут быть связаны с относительно слабой развитостью банковских сервисов и невысокой доступностью кредитов.

Москва в рейтинге расположилась на 7 месте. В столице задолженность перед банками на одного жителя составляет чуть больше 300 тысяч рублей. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты – комфортное, 29,6 процента.

Что касается Коми, то настораживает рост задолженности на одного человека за последние 12 месяцев, он составил 40,2 тысячи рублей. Это один из самых высоких показателей в стране.

Сергей ПАВЛОВ.