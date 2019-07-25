75% россиян вынуждены занимать

Порядка 75% россиян залезают в долги, чтобы дотянуть до зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер», передает «РИА «Новости».

38,4% россиян необходимо дополнительно около 10 тыс. руб., примерно 6,8% граждан нуждаются в 6-8 тыс. руб. к зарплате, еще 8,4% не хватает 5 тыс. руб., 10,2% участников опроса говорят, что им недостает 3-4 тыс. руб.

Лишь у 5% россиян остаются деньги для накоплений, 6,6% граждан признались, что их благополучие не зависит от ежемесячной зарплаты.

Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысячи рублей — такие данные приводят «Известия» со ссылкой на Росстат. Это так называемый модальный — то есть встречающийся чаще всего — уровень заработка в России. В апреле 2019 года такую зарплату получали 15-20% всех работников в стране.

Эксперты отмечают, что именно этот показатель, а не средняя зарплата, которая представляет собой сумму окладов, разделенную на их количество, в реальности отражает уровень дохода населения. В апреле средняя зарплата в России составляла почти 48 тысяч рублей, то есть была вдвое больше модальной. Такая разница свидетельствует о серьезном имущественном расслоении в обществе. Республика Коми, увы, не исключение.

По прогнозу предполагалось, что количество бедных в стране в 2019 году снизится с 12,9% до 10,5% от населения, однако прогноз оказался слишком оптимистичным. Реальные доходы россиян падают уже пятый год.