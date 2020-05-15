12 мая Третий кассационный суд отменил приговор Сыктывкарского городского суда и определение Верховного суда Коми и вынес решение об оправдании Марины Истиховской в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления, признав за ней право на реабилитацию.

Судебная хроника

Напомним, уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) в отношении экс-ректора СГУ было возбуждено в ноябре 2015 года. Марину Истиховскую обвинили в том, что она сдала в аренду ООО «Торговое предприятие «Бумажник» помещения студенческих столовых и буфетов с нарушением необходимых процедур. Следователи насчитали ущерб, нанесенный действиями экс-ректора, в 59 млн руб. Чуть позже добавилось обвинение в превышении должностных полномочий, выразившееся в предоставлении временного служебного жилья приезжему политтехнологу. В результате, по мнению следствия, университет недополучил 67 тыс. руб.

В июле 2017 года Сыктывкарский городской суд признал Истиховскую виновной по обоим преступлениям и назначил ей наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно. Суд также обязал ее возместить казне 12,4 млн рублей ущерба.

В ноябре 2017 года Верховный суд Коми отменил приговор по эпизоду с ООО «Бумажник». М. Истиховскую оправдали и признали ее право на реабилитацию. Иск прокурора о возмещении ущерба в размере 12,4 млн рублей был также отменен. По второму эпизоду Марина Истиховская продолжила добиваться полного оправдания. Тем более что оплата за пользование служебным жильем была проведена задолго до возбуждения уголовного дела, причем по коммерческой цене аренды квартиры, что подтверждено кассовыми приходными ордерами. Суд первой инстанции не отразил эти показания в приговоре и не дал им оценки, что является нарушением процессуальных требований.

Путь длиною в пять лет

В 2019 году Истиховская обращалась в суд, требуя взыскать с казны РФ 59 млн руб. в качестве компенсации морального вреда в связи с незаконным уголовным преследованием по эпизоду, связанному с компанией «Бумажник». Суд оценил ее моральные страдания в 340 тыс. руб. Другим иском бывший ректор потребовала возмещения 8,5 млн руб. – имущественного вреда: расходов на адвоката, потерь в заработке из-за отстранения от должности руководителя вуза. Суд взыскал в пользу экс-ректора 1,8 млн руб. (Напомним, что из-за судимости экс-ректор СГУ потеряла также мандат депутата Госсовета Коми.)

В марте 2020 года заместитель председателя Верховного суда России, рассмотрев надзорную жалобу адвоката Данила Шицова, защищающего экс-ректора, признал ее обоснованной и направил уголовное дело в Третий кассационный суд, который полностью оправдал М. Истиховскую, признав за ней право на реабилитацию.

«Я полностью оправдана по придуманному уголовному делу. Такую оценку вслух теперь я имею право дать! – написала Марина Истиховская на страничке в Фейсбуке. – Мой девиз – «Чтобы дойти до цели, нужно просто идти» – не подвел меня в поиске справедливости правосудия. Путь длиною в пять лет… Чувство вопиющей несправедливости не давало мне спокойно жить, заставляло меня искать ту самую справедливость».

Другие планы

Пост Марины Истиховской в соцсетях вызвал огромный интерес. Его процитировали практически все СМИ республики. Что и говорить, фигура экс-ректора и экс-спикера Госсовета до сих пор имеет вес в политической элите региона. За ее «делом» следили, окончательного вердикта ждали. Яркая, энергичная, самостоятельная женщина до сих пор воспринимается многими бывшими коллегами на Стефановской площади как сильный и даже опасный конкурент.

«Хочу всех успокоить: в политику я не вернусь, – сообщила «Трибуне» М. Истиховская. – У меня нынче другие интересы и планы…».

Что это за интересы и планы, мы попросили Марину Дмитриевну рассказать подробнее.

«Бабушка» – это звучит гордо!

– Честно скажу, не ожидала, что привлеку столько внимания, поскольку давно живу за пределами республики, в Санкт-Петербурге. Я получила огромную эмоциональную поддержку от моих друзей в соцсетях, которых за годы уголовного преследования у меня в разы прибавилось.

Наверное, многим показалось, что теперь я активно включусь в ту политическую борьбу, которая развернулась в последнее время на Стефановской площади. Не думала, что у кого-то в отношении меня есть такие ожидания.

В 2012 году я приняла решение плавно отойти от политической деятельности. Я занималась проблемами университета, пробивала на федеральном уровне такую программу, как опорный вуз региона, и в 2015-м пошла в депутаты Госсовета тоже исключительно в интересах университета. Понимала, что, будучи депутатом, можно быстрее снимать какие-то административные барьеры. Чтобы вуз работал на республику, обеспечивая кадрами науку и экономику. Но как случилось, так случилось…

Горький опыт

– Вы живете в Санкт-Петербурге, а работаете в международной коллегии адвокатов «Закон и право» в Москве.

– Да, у меня разъездной характер работы. Я работаю там, куда меня посылают. Хотя сейчас из-за коронавируса застряла на полтора месяца в Сыктывкаре. В Питере я живу с детьми, а в Сыктывкаре мой муж, родители мужа, которым уже под 90 лет, поэтому мы обязаны быть здесь – это наш долг. А я бываю здесь наездами. Год назад я стала носить гордое имя «бабушка». У меня маленькая внучка и масса эмоций по этому поводу. Я наслаждаюсь своей новой ролью. Никогда не думала, что это такое колоссальное удовольствие.

Я пенсионер и, к счастью, не связана обязанностью зарабатывать деньги для жизни. Не гонюсь и никогда не гналась за большими деньгами. Занимаюсь сегодня тем, что мне самой интересно. В том числе помогаю защищать права лиц, пострадавших от произвола власти, и их общественной реабилитацией.

Безусловно, я использую тот опыт, который получила не по своей воле. Но любой опыт должен работать на твое будущее и твое развитие. А тема общественной реабилитации тех, кто волею судьбы попал «под колесо», это еще и моя гражданская позиция. Если я смогла отстоять себя, то должна помогать и другим.

– У вас уже есть такие клиенты?

– Я веду одного такого же страдальца, получившего право на полную реабилитацию. Помогаю ему с исками. Как выяснилось, взыскать материальный вред крайне сложно. Адвокаты об этом знают. Мой адвокат говорит, что он такого не помнит. Здесь очень сложное и крайне противоречивое законодательство. Я даже написала на эту тему статью, которую разместила в уважаемом научном журнале по юридическим услугам. А вторая моя статья посвящена презумпции невиновности. Она также уже напечатана. В ней речь идет о недопустимости высказываний должностных лиц в публичном пространстве о безусловной виновности лица до момента вступления в силу обвинительного приговора. Например, как это было в моем деле. Помните, когда два высших должностных лица правоохранительных органов называли меня в своих интервью коррупционером и казнокрадом. А это грубейшее нарушение презумпции невиновности представителями государства! Я написала об этом в своем иске по возмещению морального вреда, который я подавала в прошлом году. Однако реабилитация – вопрос не только денег…

– Но и возвращения честного имени?

– Да. И для того, чтобы государство задумалось о том, как дорого обходятся подобные непрофессиональные ошибки. К слову, Европейский суд присуждает по таким делам такое возмещение – «мама не горюй». Еще и дела уголовные разворачивает только на этом основании.

– Где будет рассмотрен вопрос о вашей реабилитации – в Сыктывкаре или в Питере?

– Обычно есть выбор: по месту проживания или по месту рассмотрения судом. У меня 56 томов уголовного дела. Конечно, целесообразнее рассматривать здесь.

Траншея на площади

– Что бы вы пожелали университету, Госсовету и республике?

– СГУ живет своей научной жизнью. Большому кораблю – большое плавание. Главное – не снижать планку. Тяжелые времена у вуза сегодня, честно скажем, поэтому я желаю всему коллективу сплотиться. Я очень уважаю весь преподавательский состав, обожаю студентов. Мне до сих пор многие пишут. Только придя в университет, я поняла, какая у нас шикарная молодежь! А пообщавшись с ними, я поняла, что они больше патриоты, чем мы, они однозначно больше любят страну, чем мы. Для меня это было открытием. Так что будущее, как бы банально это ни звучало, за ними.

Что касается Стефановской площади, то, как мне показалось, какая-то траншея образовалась нынче между двумя органами власти (на этой площади в Сыктывкаре расположены здания администрации главы Коми и Госсовета РК – Ред.). По опыту знаю, как отражается в плохую сторону на экономическом и эмоциональном состоянии людей, когда между двумя ветвями власти разворачиваются «бои». Возьмите любой муниципалитет и спроецируйте все на республику. Из-за этой дурацкой борьбы происходит обнищание населения, не принимаются важные решения. Не правильно это. Дай бог, чтобы эта траншея была зарыта. Чтобы врио главы и Госсовет нашли общий язык и осенью в Госсовет пришли конструктивные люди.

Игорь АРТЕМОВ.