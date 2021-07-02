А если что, лишим скрепок! Столичные депутаты озаботились этикой и поведением

На июньской сессии депутаты Совета Сыктывкара неожиданно озаботились личными качествами своих помощников и своим поведением, приняв соответствующие поправки в регламент работы.



Поправки поддержали все депутаты, кроме представителей фракции КПРФ, которые так и не получили внятного объяснения, зачем они нужны.

В регламенте работы Совета Сыктывкара есть отдельная статья, посвященная помощникам. После очередной сессии она расширилась в два с половиной раза! Например, теперь мы будем знать, что одной из причин досрочного сложения полномочий помощника депутата является его… смерть. (И как раньше жили-то без этого уточнения?)

Кроме того, отныне помощнику запрещено разглашать и использовать в целях, не связанных с депутатской деятельностью, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, ставшие ему известными в связи с исполнением полномочий помощника депутата. Помощнику запрещено также делать какие-либо заявления и совершать поступки, наносящие ущерб деловой репутации, чести и достоинству депутатов. Запрещается употреблять помощникам «в своей речи, грубые и оскорбительные выражения», выдвигать необоснованные обвинения, порочащие честь и достоинство депутатов Совета Сыктывкара.

В разделе «Депутатская этика» появились дополнения, которые по идее должны будут заставить народных избранников по большей части помалкивать на заседаниях, а то вдруг кому-то из коллег или чиновников что-то не понравится.

Если президиум Совета, состоящий из представителей партии власти, сочтет высказывания депутата дерзкими и грубыми, то на рассмотрение коллег будет вынесен вопрос об отрешении его от должности в Совете города, если таковая имеется. Раньше только сам депутат мог отозвать своего помощника, теперь за него это могут сделать коллеги.

Для депутатов без зарплаты также отныне

предусмотрено наказание. Им «за злой язык» могут приостановить оплату услуг связи и приобретение канцелярских товаров за счет городского бюджета. Если кто-то думает, что помощники депутатов получают огромные деньги, раз их деятельность так регламентируют, то спешу разочаровать – помощники работают исключительно за идею и в интересах горожан. Никаких льгот у них также нет, хотя одну депутаты могли бы предоставить – проезд в общественном транспорте. Поскольку содержание помощников депутатов не является обременительным для бюджета, фракция КПРФ предложила увеличить их число с трех до пяти. Но идею большинство не поддержало.