А он Гагарина видел! Ветеран гражданской обороны рассказал о своих встречах с первыми космонавтами

Трудовой стаж Валерия Пузакова – 60 лет, из которых 30 он отслужил в армии. Затем 14 лет был заместителем военкома республики и еще 27 – начальником штаба гражданской обороны по пропаганде. 28 апреля Валерий Михайлович отметит свой 80-й день рождения. Накануне юбилея у него в гостях побывал корреспондент «Трибуны».

Паренек с окраины

Родом Валерий Михайлович из Троицко-Печорска, но в 1947 году он с мамой-учительницей переехал жить в Сыктывкар. Мальчишка ходил в школу № 3 в местечке Тентюково. С 14 лет работал на полях совхоза им. Сталина, получая трудодни и похвальные грамоты. В 1957-м, когда в СССР был запущен первый искусственный спутник Земли, Валерий только-только закончил школу. Мог ли коми юноша с окраины региональной столицы, наблюдая за траекторией пролетавшего в черном небе спутника, подумать, что спустя всего четыре года в космос отправится первый человек и что он – Валерка Пузаков – будет с ним знаком. Юрий Гагарин будет держать в руках его альбом, в который Пузаков с увлечением собирал фотографии первых советских космонавтов…

Некуда бежать

Служить ему довелось в ракетных войсках пяти военных округов. Первым был Забайкальский. Окончив экстерном на все «пятерки» Хабаровское военное училище, у молодого лейтенанта был выбор, где служить дальше. Он выбрал Московский, поехал в Козельск, успел жениться, и тут… «приехали покупатели». Отбирали служивых людей для новой ракетной части стратегического назначения. Отличника Пузакова направили в Оренбургский район помощником начальника политотдела.

«До Оренбурга летели на самолете, потом вертолетом забросили нас в чистую степь, где «с нуля» началось строительство военного городка, – рассказывает Валерий Михайлович. – Солдаты жили в палатках, штаб – в деревянном балке, и никаких заборов. Да и куда бежать-то? До ближайшего населенного пункта 100 км».

Трагедия в день Пасхи

– В этой части я прослужил девять с половиной лет. А однажды смотрю с балкона – маршал Советского Союза подъехал. Что-то случилось, значит. Включил радио, а там объявляют о гибели летчика-космонавта Владимира Комарова, – вспоминает В. Пузаков. – Капсула с Комаровым упала и загорелась в Адамовском районе – где-то в 120 км от нашей части.

Случилось это 24 апреля 1967 года, в день Пасхи. Маршал, как выяснилось, приехал в качестве руководителя государственной комиссии по расследованию трагедии. Приезжал в часть и Юрий Гагарин. Пузаков тогда впервые его увидел «вживую». Гагарин выносил ящики с останками своего товарища.

Вода из Мавзолея

Несколько дней спустя солдаты части обратились к Пузакову с инициативой установить памятник на месте гибели Комарова. Командир дивизии одобрил идею. В мастерских части изготовили обелиск из алюминия, нержавейки и меди. И вскоре недалеко от саманного поселка Карабутаг был открыт памятник. Скромно, без пафоса и большого скопления народа. Главное – был фотограф, благодаря которому остались уникальные снимки.

– И вдруг начались звонки, в том числе из Совета министров СССР, – улыбается Валерий Михайлович. – «Что вы там за самодеятельность развели!? Неужели в Оренбурге нет своих властей? Зачем проявляете ненужную инициативу?!» Приходит приглашение из ЦК комсомола, и меня командируют в Москву. Мы сделали три макета памятника, которые я отвез в ЦК и в Звездный. Перед отъездом строго-настрого наказали, чтобы я не совал нос куда не следует. Но Валентина Яковлевна – жена Комарова – как-то сама узнала о моем приезде и начала меня искать. Так я побывал у них дома, видел костюм, в котором Комаров летал в космос в первый раз (тогда он совершил полет в составе экипажа, с ним были Константин Феоктистов и Борис Егоров). Валентина подарила мне несколько фотографий из семейного архива.

Перед тем, как пойти в гости, я думал, какие цветы ей подарить. Взял белые астры, которые мы потом с Валентиной на машине ЦК отвезли к Кремлевской стене, где покоится прах Комарова. Воду в оцинкованном ведре нам вынесли из Мавзолея.

В Звездном городке, когда я рассказывал о нашем памятнике, собрали всех, побывавших в то время в космосе – их было всего 7-9 человек. На той встрече был и генерал Леонид Горигляд – один из первых Героев Советского Союза.

А уже на годовщину гибели Комарова приезжал к нам в часть сам Николай Каманин – в то время командир отряда космонавтов. Помню, нам пришлось даже оцепление держать – столько людей тогда приехало! И откуда люди узнали? В глухой степи, за 70-80 км от населенных пунктов, собрались тысячи две, наверное! Были космонавты – Павел Беляев, Павел Попович, Валерий Быковский. Валентина Яковлевна тоже приехала, правда, в часть ее не пустили – все-таки режимный объект. Хотя к тому времени в нашем гарнизоне уже был оформлен музей Комарова, где были переданные ею фотографии…

Через 12 лет вместо нашего обелиска поставили бронзовый памятник. Я узнал о замене случайно. Прочитал в газете, что какие-то архаровцы пытались украсть металл.

Космонавт приплыл на лодке

В альбоме Валерия Михайловича есть интересное фото: казаху в телогрейке дарят новую рубашку. «Этот человек со своей женой ухаживали за обелиском Комарову, возили воду на лошадях, поливали цветы. Валентина передала ему лавсановую рубашку в знак благодарности», – пояснил ветеран.

– А как же состоялась ваша личная встреча с Гагариным? – прошу я подробностей.

– Гагарин отдыхал в Оренбургской области, у него же теща из тех мест. А у нас проходили там армейские сборы, вот мы и решили пригласить его выступить. Гагарин на лодке приплыл с рыбаком к берегу, а тут мы с просьбой. Он сначала категорически отказался: «Ну, что вы хотите от меня?» А я протянул ему свой альбом. «Что там у вас? – пролистал. – Все, приду». Вот, видите фото, где все мы с первым космонавтом? Жара стояла, и нам тогда первый раз разрешили галстук не надевать… Жаль, фото не очень четкое получилось.

Гагарин погиб буквально через год после Комарова. Я был в Питере, готовился поступать в Военную академию, купил «Ленинградскую правду», а там – сообщение…

Ельцин похвалил

В 1991 году Пузаков написал рапорт, ушел из Вооруженных Сил и перешел в штаб гражданской обороны. Трудился заместителем военкома, начальником политотдела республиканского военкомата. В Уральском военном округе, куда помимо Коми входят шесть регионов, республика всегда была на хорошем счету. По призыву даже дважды занимала первое место.

«Помню, заслушивали меня на военном совете. Товарищ Ельцин сидит в президиуме, тогда еще первый секретарь ЦК партии, – вспоминает Пузаков. – «Видите, как в Коми работают? Молодцы!» – говорит он свердловскому генералу. А ведь в то время в Коми был 1 миллион 200 тысяч населения, сколько в одном Свердловске».

– Призыв был большой, по 11 тысяч парней тогда отправляли в армию, – продолжает Валерий Михайлович. – Сюда вся мразь в виде наркотиков, к примеру, пришла гораздо позже. Когда везде стали ловить наркоманов, мы еще с токсикоманами боролись. У меня были хорошие отношения с МВД, и мы точно знали, кто у нас идет на сборный пункт. Если что, то отсекали еще на уровне призывной комиссии, лишь бы не попал такой в серьезную часть.

За 14 лет я лично побывал практически во всех школах республики, рассказывал о героях Коми, проводили мы соревнования призывников, встречи с ветеранами. Демографический кризис сильно повлиял, срочников стало меньше. Спасло лишь то, что армия стала переходить на профессиональные рельсы. С одной стороны – это хорошо, а с другой – очень дорого. Это ж какие средства нужно тратить…

Дайте один боевой!

– А главная наша задача была поддерживать боеспособность воинов запаса. Мы проводили реальные учения. Раньше все солдаты перед уходом в армию стреляли боевым патроном. По линии ДОСААФ и по линии военкоматов была такая задача. Чтобы призывник знал и умел держать в руках настоящий автомат. Мы создали базу, и по всей республике у каждой школы были полосы препятствий, тиры. Сейчас стреляют только с малокалиберки, на близком расстоянии. Военкоматы ликвидировали, а там, где остались – почти нет военных, – сетует ветеран. – А ведь когда призывник видит человека в погонах, это сразу дисциплинирует… Сегодня патриотическое воспитание почти ушло из школы. Как и коми язык. Жаль. Нужно возвращать. Я раньше часто летал домой через Свердловск и всегда высматривал в салоне своих земляков. Пока летели, два часа разговаривали по-коми…

У Валерия Михайловича двое взрослых детей и уже четверо внуков. Сын –папина гордость, пошел по его стопам. С отличием окончил Минское военное училище, нынче он полковник белорусской армии, преподает в академии. Вряд ли сможет прилететь на этот юбилей, сетует отец, но… Какие наши годы!

Елена ШЕЛЕСТ.