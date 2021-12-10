А почем нынче билетики? Пассажиров разделили на две «ценовые касты»

С 20 декабря на основных автобусных маршрутах столицы Коми может резко возрасти плата за проезд – с 28 до 35 рублей.



О том, что автобусные билеты подорожают, объявили перевозчики, обслуживающие городские маршруты №№ 4, 5, 6, 7, 17, 20, 23, 24, 25, 28, 44. Еще 26 ноября они отправили в столичную администрацию соответствующее уведомление. Это именно уведомление, которое с формальной точки зрения не требует согласия властей.

Дело в том, что вышеуказанные маршруты относятся к так называемым «нерегулируемым» – тарифы на них устанавливает не государство, а частные перевозчики. Это отличает их от других маршрутов (например, №№ 18, 54 и т.д.), которые считаются «регулируемыми» – цены на билеты согласуются с тарифной службой региона и муниципальной администрацией.

Разница обусловлена тем, что все выпадающие доходы «регулируемым извозчикам» компенсирует казна. А «нерегулируемые» получают лишь компенсацию за проезд льготников – инвалидов и ветеранов.

Но на две категории разделили не только извозчиков, а и самих пассажиров. Получается, что одни сыктывкарцы будут платить за билет 28 рублей, а другие, возможно, на семь рублей больше. Хотя живут они в одном городе, центральную часть которого как раз и обслуживают «нерегулируемые» маршруты.

Трудно объяснить этот удивительный парадокс. Тем более что согласно законодательству исполнительная власть, на которую возложена функция организации пассажирских перевозок, обязана обеспечивать равный доступ граждан к транспортным услугам.

Бензин нынче дорог

Уведомление о повышении стоимости проезда направлено от имени «Простого товарищества» – объединения перевозчиков, обслуживающих несколько городских маршрутов. Под ним пять подписей индивидуальных предпринимателей, хотя в товариществе их больше (остальных, видимо, действующие тарифы вполне устраивают).

Подписанты утверждают, что при стоимости проезда в 28 рублей они не могут покрыть постоянно растущие расходы на горюче-смазочные материалы и запчасти. Это делает их бизнес нерентабельным.

Кроме того, они с большими задержками получают субсидии из бюджета на перевозку льготных категорий граждан.

Дело в том, что казенные деньги в качестве компенсации проезда льготников перечисляются не напрямую перевозчикам, а через индивидуального предпринимателя Т. Королеву. «Получить данные денежные средства от ИП Королевой Т.В., несмотря на то, что она их удерживает у себя незаконно, перевозчики часто вынуждены только после соответствующего обращения в суд», – сказано в уведомительном письме, отправленном в мэрию.

Мина замедленного действия

Сыктывкарская администрация пока не отвечает на демарш перевозчиков. Хотя в случае подорожания автобусных билетов вероятен грандиозный скандал. Не исключено, что пассажиры будут массово отказываться платить по новому тарифу.

Причем помешать такому сценарию мэрия по сути бессильна. Ведь эта мина замедленного действия была заложена еще в 2019 году, когда проводился конкурс по обслуживанию «нерегулируемых» маршрутов. По условиям конкурса срок договора истекает только в 2024 году, причем мэрия не имеет права менять перевозчиков на этих маршрутах.

Конечно, власти могут подключить к этому делу антимонопольное ведомство или судиться с индивидуальными предпринимателями. Но это процесс долгий и хлопотный. Тем более что уже есть судебные прецеденты (например, в городе Новокузнецке), когда повышение тарифов на нерегулируемых маршрутах суд признал законным и обоснованным.

От недальновидности чиновников, которые не

предусмотрели подобный вариант развития событий, пострадают, как всегда, простые люди. Для пассажиров будет малоприятным сюрпризом узнать, что их разделили на две «ценовые категории».

Виктор СЕМЕНОВ.