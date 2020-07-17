В «Трибуну» обратились жители улицы Гагарина в поселке Щельяюр Ижемского района. По словам щельяюрцев, дорогу только что отремонтировали в рамках «Народного бюджета», потратив на это более 1 миллиона рублей. Однако все труды дорожников были смыты первым же ливнем.



– Гроза началась днем 8 июля, а потом поливало еще вечером и ночью. Утром проснулись и увидели – дороги нет. Ни на машине проехать, ни пешком пройти, – рассказывают местные жители.

Улица Гагарина – основная в поселке, там многоквартирные дома, детский сад «Якорек». По ней же местные выезжают в лес за грибами-ягодами, ездят большегрузы, которые разрушают и без того проблемную дорогу.

Старожилы вспоминают, что после сильных дождей дорогу, которая ведет в гору, всегда размывало. Водные потоки сносили даже метровые камни, которыми пытались укреплять дорогу.

Администрация поселка каждый год подсыпала грунтовую дорогу песком и шлаком. Засыпали ямы и сами жители улицы. Но провести основательный ремонт не могли, все равно появлялись ямы и промоины. Поэтому когда обсуждался проект «Народный бюджет» на 2020 год, жители поселка речников проголосовали за инициативу по обустройству улицы Гагарина.

Как рассказала «Трибуне» глава поселения Маргарита Бабикова, подрядчик прорыл водоотводные канавы и проложил водопропускные трубы вдоль дорожного полотна, завез грунт, отсыпал щебнем. Были проведены и дополнительные работы – обустройство подъезда и тротуара к детскому саду «Якорек». Инициативная группа, которая защищала проект на районном уровне для выдвижения на республику, контролировала ход ремонтных работ.

– Проезжая часть стала шире, хотя раньше даже легковые машины не могли разъехаться. Но оказалось – мы рано радовались, – огорчаются жители поселка. – Дорога не выдержала напора стихии.

Как сообщила М. Бабикова, дорогу будут приводить в порядок в рамках гарантийных обязательств ближе к осени, чтобы, по совету подрядчика, зимой она укрепилась.

Екатерина МАКАРОВА, Ижемский район.