А ведь хотели как лучше… Арктика «заморозила» стройку в Усть-Цильме

Строительство лечебного корпуса в Усть-Цильме включили в инвестиционную программу. Ввод объекта в эксплуатацию, по информации Минздрава Коми, был запланирован на 2023 год.

Проект объекта готов и получил положительное заключение государственной экспертизы. Но осталась еще одна – экологическая – экспертиза. Учитывая, что Усть-Цилемский район относится теперь к Арктической зоне, экспертиза должна проводиться на федеральном уровне. Без положительного заключения Росприроднадзора начинать строительство нельзя. А перед тем, как направить документы на экологическую экспертизу, теперь обязательно нужно получить заключение общественной экологической экспертизы по итогам общественных обсуждений объекта.

Напомним, что хирургическое и терапевтическое отделения больницы располагаются в зданиях 1925 и 1928 годов постройки, поэтому новый корпус жизненно необходим. Но правильные, казалось бы, установки серьезно затормозили процесс. Утвержденную проектно-сметную документацию по объекту теперь необходимо дополнить материалами по оценке воздействия на окружающую среду, включить затраты на проведение экологической экспертизы и пересчитать сметную стоимость строительства. На сегодня она составляет 533 млн рублей, а после реализации указанных мероприятий наверняка подрастет. И, главное, на шесть, а то и девять месяцев откладывается срок начала строительства.

В Минздраве Коми сообщают, что разработан проект поправок в федеральный закон «Об экологической экспертизе». В нем предлагается исключить требование о проведении экологической экспертизы федерального уровня проектной документации объектов социальной и транспортной инфраструктуры, возводимых или реконструируемых в границах населенных пунктов, находящихся на территории Арктической зоны России. Однако этот законопроект еще только планируется внести в Госдуму на весенней сессии. Будет он принят или нет – неизвестно.

А пока суть да дело, приходится работать, как прописано в новых Арктических законах. Известно, что Минстрой Коми совместно с администрацией Усть-Цилемского района начали работу по организации и проведению общественных обсуждений объекта.