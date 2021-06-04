А все-таки судьи у нас мировые! Почему пьяный хулиган, покалечивший 70-летнюю пенсионерку, избежал наказания?

В одном из недавних интервью председатель Верховного суда РК Александр Хамицевич посетовал на запредельную нагрузку мировых судей Коми. По этому показателю наши судьи – в тройке лидеров по России.

Между тем в редакцию «Трибуны» поступила копия жалобы на имя главы РК по поводу вынесенного постановления мирового судьи Катаевского судебного участка г. Сыктывкара К. Коробовой, в котором, по мнению заявителя, усматривается нарушение норм законодательства.

Как и следовало ожидать, заявителю вежливо пояснили, что он обратился не по адресу: глава региона не осуществляет контроль за правосудием.

Дело было вечером

Эта история приключилась 9 апреля позапрошлого года поздно вечером во дворе дома № 35 на улице Коммунистической. Две женщины, мать и дочь, выйдя из театра оперы и балета после окончания спектакля, направились к машине, которую оставили во дворе этого дома (свободных мест на парковке возле театра не оказалось). Однако уехать им не удалось: выезд перегородил неизвестный автомобиль.

Женщины с трудом дозвонились до ГИБДД, где после уточнений и объяснений им сообщили адрес владельца автомобиля. Дочь отправилась на четвертый этаж, однако владелец выйти и освободить «припертый» автомобиль отказался, сославшись на то, что употреблял алкоголь. Уговоры не помогли, и дочь спустилась к машине.

Тогда на переговоры отправилась ее 70-летняя мать, которая постучала в дверь. В тот же момент дверь резко распахнулась, оттуда выскочил мужчина и, ни слова не говоря, всей массой ударил пожилую женщину в грудь, отчего та покатилась по лестнице вниз. А хозяин квартиры скрылся за дверью.

К счастью, за происходящим наблюдала соседка, которая помогла пенсионерке подняться и вызвать «скорую». Пострадавшую, с переломом плеча, увезли в больницу, где ей сделали сложную операцию. Потребовались долгое лечение и повторные операции по удалению металлической пластины, которую врачи установили для фиксации перелома.

В сухом остатке

По этому делу была вызвана полиция, составлен протокол. На пьяного хулигана, столкнувшего пенсионерку с лестницы, было заведено уголовное дело. Сначала расследование продвигалось быстро, но потом затормозилось и до мирового судьи дошло лишь в мае 2021 года.

Как пояснил супруг пострадавшей женщины Валентин Бровкин, прошло 19 заседаний, на большинство из которых обидчик его жены прийти не соизволил.

В итоге преступник, покалечивший по пьянке пожилую женщину, которая потеряла здоровье, потратила немалую сумму денег на лечение и на услуги адвоката (85 тысяч рублей) и не получила ничего, остался без наказания. Уголовное дело было прекращено в связи с истечением срока давности.

Исковые заявления прокурора и потерпевшей Валентины Бровкиной были оставлены без удовлетворения.

У семьи Бровкиных есть возможность обратиться в суд за возмещением материальных затрат. Однако этих уважаемых и уже немолодых людей ужасает сама процедура хождения по судам: они это делали почти два года, а итог нулевой. Как рассказал Валентин Бровкин, даже прокурор ушел с процесса в недоумении от принятого решения.

Возможно, все это произошло как раз потому, что у мировых судей слишком большая нагрузка? Вот только расплачиваться за это приходится обычным гражданам.

Тихон САНИН.