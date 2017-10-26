Администрация санатория отказывается платить долги хозяйке пекарни

В санатории «Серегово», расположенном на правом берегу Выми, за последние полтора года к работе приступил уже третий директор. Но ни один из них не соизволил оплатить хлебобулочные изделия, полученные санаторием еще в 2015 году.

Директор (теперь уже бывший) Андрей Ефимов уволил главного бухгалтера и главного экономиста, а когда предприниматель

Надежда Афанасьева обратилась за оплатой, ей было заявлено, что подтвердить «съеденный» хлеб некому, а архивы куда-то подевались.

Вскоре директор уволился. Его заместитель также «ушел в отказ». А недавно назначенный главным врачом Евгений Мельников и в самом деле ничего не знал о делах своих предшественников. Он заявил, что деньги выплатит только по решению суда. В результате «хозяйственный спор» разбирают полиция, прокуратура и арбитраж.

Команда ликвидаторов

Два года назад было объявлено, что старый санаторий, дескать, доживает последние дни. Для новой здравницы, которую собирались открыть на левом берегу Выми, директор Ефимов решил сформировать новую команду. А прежних сотрудников уволил. И не только главных специалистов, но и еще нескольких местных сотрудников: сестру-хозяйку, диетсестру, шеф-повара, бухгалтера-расчетчика, заведующую складом и других.

Причем увольнение главбуха состоялось в одночасье: ее просто заставили отдать ключи от сейфа и указали на дверь. Без проведения приемо-передачи, оформления каких-то документов. По всей вероятности, директор-реформатор мыслил глобально: закупил новые автобусы для подвозки нового персонала из Сыктывкара, назначил новичкам повышенные зарплаты…

Увы, дела пошли совсем по другому сценарию. Новый санаторий «заморожен», и когда он будет введен в эксплуатацию — неизвестно.

Без бумажки — ты букашка

Отказ в оплате мотивировался тем, что у пекаря-поставщика Надежды Афанасьевой нет документов, подтверждающих получение санаторием хлебобулочных изделий. А накладных, имеющихся у нее в архиве, недостаточно. Более того, ее обвинили в приписках.

Ошарашенная таким поворотом дел, Н. Афанасьева обратилась в полицию. А пока шли проверки и суды, Андрей Ефимов покинул директорское кресло. Его зам А. Каракчиев заявил проверяющим, что оплатит полученные хлебобулочные изделия, только если будут представлены подтверждающие документы. По всей вероятности, расчет был прост: коль нет архива, нет и подтверждений. Что интересно: архив должен храниться пять лет, но факт его пропажи проверяющих почему-то не заинтересовал.

Ни показания свидетелей, ни документы, имеющиеся у Н. Афанасьевой, не оказывали воздействия на суд. Помогла информация, оказавшаяся в памяти компьютера бухгалтерии. Афанасьевой удалось получить распечатку накладных, отражающих поступление товара в санаторий. Причем сумма оказалась даже большей, чем значилась в акте сверки, который проверяющие и ревизоры из Минздрава также посчитали недостоверным.

Казалось бы, все доказано. Но очередной директор санатория Евгений Мельников предложил решать все вопросы в суде.

Фига с маслом

На прошлой неделе состоялось очередное заседание арбитражного суда, который пришел к выводу, что хлебобулочная продукция все-таки поставлялась. Суд предложил сторонам заключить мировое соглашение.

В минувший вторник Надежда Афанасьева получила от юриста санатория предложение выплатить сумму в два раза меньшую той, которая указана в акте сверки: вместо 700 тысяч только 300 тысяч рублей. Естественно, речь не идет о судебных издержках, оплате услуг адвоката, о компенсации морального вреда. Надежда Васильевна намерена отказаться от такого соглашения. Значит, тяжба будет продолжена.

Наказывать за волокиту и фактическое издевательство над предпринимателем нынче некого. Из-за кадровой чехарды в санатории виновных уже не найти. И разбираться в происходящем, похоже, никто не собирается. Министр здравоохранения республики Дмитрий Березин, являющийся председателем наблюдательного совета санатория, по мнению Афанасьевой, об истории с оплатой хлеба знал с самого начала. Но не наказывать же ему самого себя?

Анатолий ПОЛЬКИН.