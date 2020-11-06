Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Коми во всеуслышание заявило о возобновлении вертолетных пассажирских рейсов в отдаленные населенные пункты региона. В их числе – райцентры Усть-Цильма и Ижма. Можно бы радоваться такому сообщению, если б не условия осуществления этих самых разрекламированных рейсов в Ижме…



На днях мне пришлось по делам воспользоваться услугами аэропорта в нашем райцентре. В том самом знаменитом аэропорту, который известен не только в республике, но и в стране: 10 лет назад здесь совершил аварийную посадку самолет Ту-154. Сергей Сотников, смотритель аэропорта, двадцать лет поддерживал в рабочем состоянии взлетно-посадочную полосу.

Через пару лет после случившегося Сергея Сотникова наградили орденом и дали надбавку к пенсии. По идее, в Ижме должны были возродить аэропорт. Но дело застопорилось. И вот 7 сентября года нынешнего тогда еще врио главы республики Владимир Уйба встретился с бывшим начальником вертолетной площадки и вручил Сергею Михайловичу наградную плакетку главы Республики Коми и памятные часы.

А еще раньше, в августе, руководитель региона сообщал о намерении республиканских властей и компании «Комиавиатранс» сохранить вертолетную площадку, которая в ближайшее время будет востребована в рамках программы восстановления регионального авиасообщения. Было заявлено, что власти Коми планируют перевести аэропортовый комплекс в Ижме из федеральной в республиканскую собственность, чтобы привести его в порядок, увеличить объем авиаперевозок внутри региона.

Очень бы не хотелось, чтобы все сказанное было отнесено на счет выборной кампании, когда обещания так и остаются обещаниями и про них забывают.

Пока же ситуация в

аэропорту Ижмы аховая. Здание настолько ветхое, что если идет дождь, то он идет и внутри помещения: крыша протекает. Отопление за неуплату в здании отключили еще в апреле, поэтому в здании ничуть не теплее, чем на улице. Поскольку жесткого расписания нет (прилет вертолета зависит от погоды и так называемого пассажиропотока), людям приходится ждать вертолет не один час. Добавьте к этому тот факт, что в здании нет и электричества, билеты выписывают при свете фонарика…

Наверное, вопросы с отоплением и электроэнергией как-то могла бы решить районная власть (например, установить временно дизель-электростанцию), но аэропорт со всеми зданиями принадлежит АО «Комиавиатранс», а его руководство находится в столице республики. Далекая Ижма руководителей вряд ли сильно волнует. А люди, среди которых старики и дети, мерзнут…

Вера АРТЕЕВА,

депутат Совета муниципального образования сельского поселения «Кипиево».