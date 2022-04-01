Армян называют «детьми солнца». Традиционно считается, что это – один из самых веселых народов мира. Счастливчик тот, у кого есть друзья армяне. Вкусный стол и смачный армянский анекдот обеспечены ему на все случаи жизни. Так же как искренняя, дружеская поддержка в тяжелые времена.

Сегодня в Коми (согласно переписи населения 2010 года) проживают чуть меньше двух тысяч армян. Это всего 0,9% населения. Было время, когда их было заметно больше: в 60-80-е годы прошлого века, во времена бурного освоения Севера.Тогда приехало много специалистов-нефтяников, молодых инженеров, медиков, получивших распределение в Коми АССР.

Сотни армян приехали в Коми после печально известного спитакского землетрясения, которое случилось в 1988 году, и потом, после распада Советского Союза, когда в Армении сложилась тяжелая экономическая и политическая ситуация (безработица, война в Нагорном Карабахе)…

Но первые «переселенцы» в Коми край прибыли еще до революции и во время «большого террора»(1929-1941 гг.). Тогда в лагеря ГУЛАГа привозили целыми семьями. Конечно, цифры несопоставимы, к примеру, с количеством высланных сюда немцев Поволжья, но ведь и сама Армения – маленькая страна. В 1935 году в Коми прибыло 26 заключенных-армян, осужденных по политическим статьям. В 1936-м – 76, в 1937-м – 214, в 1938-м – 174… Многие из них умерли в первые же месяцы заключения, не вынеся голода и слишком сурового для южан климата.

Это дело серьезное

Презентация книги «Армяне в истории Республики Коми» состоялась 17 марта в Доме дружбы народов РК.

– Я всегда говорил землякам, что нам нужно издать книгу о нас. Ведь книга – это история. История не только нашего народа, но и часть истории Республики Коми. Этой небольшой книгой мы оставим свой след в ее летописи, – отметил на презентации председатель Союза армян России в Республике Коми Мнацакан Никогосян.

Специально на презентацию в Сыктывкар приезжал вице-президент Общероссийской общественной организации «Союз армян России» Герман Ананянц.

«Коми – один из первых субъектов России, где издана книга об армянах данного региона. Это возможность коренным жителям глубже понять, кто такие армяне, и не путать их с представителями других народов. Вы сделали очень большое и серьезное дело», – отметил Г. Ананянц.

Ответственным редактором книги выступил сам М. Никогосян. Авторами биографических статей – сотрудники Национальной библиотеки Коми Юлия Рыбакова и Наталья Налимова, а также историк Игорь Сажин.

Она родилась через 9 месяцев

По словам председателя НКА, работа над книгой длилась 9 месяцев. В общей сложности в ней упомянуто 903 человека. О некоторых, к сожалению, неизвестно ничего, кроме имени. О других даны более подробные сведения и даже список литературы, где о них можно почерпнуть дополнительную информацию.

– Когда появилась задумка, планировалось, что ее написанием займется Михаил Рогачев. Но его не стало, и, видимо, кто-то подсказал обратиться ко мне. Я согласился, – рассказывает Игорь Сажин. – Мне самому было это интересно. Но история армян после 60-х годов ХХ века меня интересует меньше, чем история армян до революции, история репрессированных армян и армян, ушедших на войну из Коми края. Основными источниками стали, конечно, работы Михаила Борисовича. Дореволюционная часть оказалась очень маленькой. Все источники, все справочники в интернете и бумажные справочники, которые были у меня под рукой, указывали лишь на одну биографию. Рылся я упорно, но больше не нашел. Продолжаю искать.

Хорошим источником стал сайт «Память народа» Минобороны РФ. Так как я работаю с ним регулярно, потому что это один из основных источников по генеалогии ХХ века в России, то быстро стал набирать армян, призванных на Великую Отечественную войну из разных районов Коми. Обнаружилось, что большая часть призванных на фронт были, конечно, заключенные. Но были среди армян, призванных из Коми, и вольнонаемные, ранее мобилизованные на разные стройки Коми. Шоком было обнаружить списки армян, попавших под массовые расстрелы 1937-1938 годов. Так называемые Кашкетинские расстрелы в Воркуте и Ухте. Это были армяне, которые в местах заключения показали себя наиболее активными в отстаивании прав заключенных, организаторы массовых голодовок и других форм сопротивления лагерному начальству. Получается, что в Коми крае есть два места, где армяне могут смело ставить крест в память о своих достойных собратьях, сопротивлявшихся сталинскому режиму: Ухтарка (под Ухтой) и Рудник (в Воркуте).

Я задавал себе вопрос: кто бы захотел хранить у себя эту книгу, кто бы хотел взять ее и периодически пролистывать, делать закладки на каких-то фамилиях? Думаю, что это могут быть русско-читающие родственники этих людей, что упомянуты в этой тоненькой книжке.

Тираж книги всего 100 экземпляров, но это подарок всем, кто интересуется историей нашего края. Полный текст доступен в Национальной электронной библиотеке Республики Коми.

Известно, что подобные издания уже выпустили Немецкая и Еврейская национально-культурные автономии Коми. Теперь такая книжка о земляках, попавших в Коми по своей и не по своей воле, появилась и у Армянской НКА.

Какие планы?

Мнацакан Никогосян будет управлять региональной НКА армян следующие пять лет. В тот же день, что и презентация книжки, в Доме дружбы народов прошло отчетно-выборное собрание общественной организации. В планах, которые обозначил председатель НКА, выход из периода «затишья», вызванного пандемией коронавирусной инфекции, а также работа над второй частью книги «Армяне в истории Республики Коми» и реализация новых проектов.

Сегодня в Сыктывкаре открыты курсы армянского языка, воскресная школа, активно работает молодежное отделение НКА. Ближайшие памятные для армян даты – 24 апреля – День памяти жертв геноцида армянского народа, а также Вардавар – праздник в честь Преображения Господня, который отмечают через 14 недель после Пасхи. В этот день в Армении принято обливать друг друга водой (вода – символ очищения), и никто не обижается.

Известные армяне Коми

Тигран Ахназарян – дирижер Республиканского театра оперы и балета с 2010 по 2012 годы; Хачик Хачатурян – бывший директор совхоза «Ухта»; Саркис Манасарянц – экс-руководитель Торгово-промышленной палаты РК; Виктор Овакимян – экс-заместитель главы администрации Сыктывкара; Виктор Давидян – с 1997 по 2006 годы главный врач Республиканской инфекционной больницы, нынче врач-инфекционист Сыктывкарской поликлиники № 3; Аркадий Тонян – директор обувной фабрики «Союз», сейчас успешный предприниматель в Краснодарском крае. Аркадий Эмексузян – экс-ректор КРАГСиУ; Геня Джавршян – шеф-редактор ИА «Комиинформ»; Нарине Киракосян – заместитель министра экономического развития и промышленности Коми; Рафаил Мартиросян – бывший первый заместитель министра здравоохранения Коми. 29 марта Рафаил Бегларович скончался на 83-м году жизни.

Лиля ВОВК.

КСТАТИ

Говорит армянское радио

Два горца разговаривают:

– Мой отэц, когда я первую зарплату принес, барана зарэзал.

– Что, такая большая зарплата?

– Нэт, нэрвничал очень.

* * *

Вопрос армянскому радио: – Как сделать, чтобы российские новости ничем не отличались от украинских? – Выключить звук.

Вопрос армянскому радио: – Почему у программистов в 80% случаев рождаются девочки?

– Потому что их развелось в пять раз больше, чем надо!

* * *

Идет по Москве армянин. Подходит к нему русский и спрашивает: «Извините, а не затруднило ли бы вас сказать мне, как бы я мог пройти к Малому театру, пожалуйста». Армянин выслушал, подумал и сказал: «Ты так вежливо спросил, так вежливо, что говорю тебе: «Иди как хочешь».

* * *

Армянин купался в море и вдруг начал тонуть. Видит, по берегу идет русский. Но как по-русски звать на помощь армянин от страха забыл:

– Эй, паслюшай, паслэдний раз купаюс – абидно, да!