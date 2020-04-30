С 1 июля с.г. вступает в силу постановление правительства РФ № 157 об оснащении общественного транспорта приборами ГЛОНАСС. Это относится ко всем пассажирским автобусам, а также к автомобилям, перевозящим опасные грузы.

Недавно ООО «Рейс», осуществляющее установку, проверку, техническое обслуживание и ремонт тахографов в Сыктывкаре и в близлежащих поселениях, разослало в автотранспортные компании, а также в муниципалитеты письмо-напоминание о том, что соблюдение постановления

№ 153 будет необходимо также и для лицензирования пассажирских перевозок.

Между тем, по данным того же ООО «Рейс», в столице республики «на прикол» могут встать чуть ли не все автобусы, поскольку большинство из них таким оборудованием не оснащено. Особенно строгие требования предъявляются Ространснадзором к «школьным» автобусам. В Сыктывдинском районе, к примеру, из двух десятков таких автобусов только пять оснащены нужным оборудованием – по два в Выльгорте и Зеленце и один в Пажге.

А санкции за несоблюдение транспортной безопасности суровые. Штраф за отсутствие приборов ГЛОНАСС – от 50 до 500 тысяч рублей. Причем приборы устанавливать все равно придется – в противном случае предприятие могут «остановить» на срок до 90 дней.

Тем не менее, в той же администрации Сыктывдинского района отнеслись к проблеме с удивительным легкомыслием. На запрос о принимаемых мерах заместитель руководителя муниципалитета Андрей Коншин ответил, что администрация не осуществляет перевозку пассажиров и грузов. Дополнительно А. Коншин сообщил, что транспортные средства учреждений культуры и образования обеспечены необходимым тахографическим оборудованием и спутниковой навигацией.

Не забыл чиновник указать, что и контроль за соблюдением правил перевозки группы детей автобусами осуществляется контролирующими и правоохранительными органами. Проще говоря, «умыл руки». А ведь если что-то случится, отвечать придется главе администрации. Так не лучше ли выполнить требования постановления, не дожидаясь штрафов или несчастного случая? Может, чиновник забыл об аварии, произошедшей с автобусом Яснэгской средней школы в 2017 году? Расследование, кстати, по нему еще не закончено…

Евгений ПОТОЛИЦЫН,

депутат Совета МР «Сыктывдинский».