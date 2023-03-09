Азартным играм пришел конец (Криминал от 10 марта)

В Усинске завершено расследование дела об организации игорного клуба «Покер».

Два предприимчивых усинца 49 и 44 лет оборудовали в здании на проспекте Геологоразведчиков помещение для азартных игр. Учитывая, что данная незаконная деятельность сопряжена с извлечением дохода в крупном размере, им грозят штрафы и реальные сроки.

Дама набросилась с ножом на такси

Обиженная на подругу 26-летняя сыктывкарка выместила злость на автомобиле.

14 мая 2022 года нетрезвая девушка пришла к спортивному центру «Ренова», чтобы поговорить с подругой. В ходе разговора та вызвала такси, села в машину, намереваясь уехать, что сильно разозлило ее приятельницу. Дама вытащила из своего рюкзака нож и дважды ударила по машине марки «Lada Largus». Одним ударом она пробила шину переднего правого колеса, а вторым повредила переднее правое крыло. Вину в содеянном женщина признала и возместила причиненный таксисту ущерб в размере 20,5 тыс. рублей. Суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

Решил развлечься и вызвал парней

Нетрезвый житель Усинска вызвал от скуки полицию.

Приехавшим стражам порядка на вопрос, зачем он совершил заведомо ложный вызов, мужчина сообщил, что ему было скучно и таким образом он просто решил пошутить. По нынешним временам, усинец легко отделался: ему выписали штраф в размере 1000 рублей.

Опасный «промысел»

Мать троих детей приговорена к девяти с половиной годам лишения свободы за попытку сбыть наркотики.

26-летняя сыктывкарка входила в состав организованного преступного наркосообщества, выполняя функции «мини-склада», где хранились опасные вещества.

Отчим избил падчерицу

Взрослый мужик умышленно нанес девочке удары по лицу и телу.

В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, он избил несовершеннолетнюю падчерицу до синяков и кровоподтеков. По заявлению матери ребенка отчим был задержан. Ему назначено административное наказание в виде 10 суток ареста.

Охота на чужих оленей

29-летнему устьцилему грозит до двух лет лишения свободы.

Находясь в 12 км от деревни Сергеево-Щелья, молодой человек заметил трех оленей, отбившихся от стада. Вечером того же дня он добрался на снегоходе до места, где паслись животные, и убил их. Туши отвез домой и разделал. Опергруппа, выехавшая на место преступления, изъяла вещественные доказательства – гильзы и биологические останки животных. В доме подозреваемого нашлись и мешки с мясом. Сейчас устьцилем – на подписке о невыезде.

Протопопову отказано

Бывший глава УФСИН Коми добивается замены неотбытого срока наказания.

Багратионовский суд Калининградской области рассмотрел ходатайство осужденного экс-руководителя УФСИН Коми Александра Протопопова. Он просил заменить неотбытый срок лишения свободы более мягким видом наказания, кроме принудительных работ. Первое рассмотрение ходатайства состоялось 26 декабря, второе – 7 марта. Напомним, поводом для ходатайства стал штраф в размере 1,5 млн рублей, который осужденный выплатил в полном объеме.