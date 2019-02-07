Бабушка ослепла от слез, а дед до сих пор не верит, что погибший внук был токсикоманом

Эта трагическая история произошла в отдаленном селе в конце мая прошлого года, когда в школах звучат последние звонки, приближается лето и все школьники живут ожиданием скорых каникул.

В лесочке на окраине села близ жилья было найдено тело 14-летнего Димы (здесь и далее имена действующих лиц по этическим причинам изменены).

Жили скромно, но дружно

Дима учился в местной школе и жил с бабушкой, дедом и старшим братом Андреем. Отца и мать мальчиков давно лишили родительских прав, дети уже 10 лет находились на попечении бабушки. Жили в частном доме деда, спокойно, без конфликтов. Пенсии у бабушки с дедом были небольшие, но они получали и пособия как опекуны.

Вечером 22 мая Дима не пришел домой ночевать. Напрасно ждали его бабушка Мария Степановна и брат. Они обзвонили друзей Димы, но его нигде не было, искали до полуночи. Брат предположил, что Дима, возможно, выпил спиртного и теперь боится возвращаться.

Ранним утром Андрей отправился на поиски брата и нашел его в лесочке, где мальчишка устроил себе «штабик». Возле шалашика лежало тело подростка, он не подавал признаков жизни.

Вокруг валялись обертки от шоколада, сухариков, открытая бутылка спиртного, баллон с газом, маленький противогаз. Андрей хотел дотащить брата до дома, а когда понял, что не справится, побежал звать на помощь.

По случаю смерти подростка было возбуждено уголовное дело.

«Штабик» в лесу

Бабушка Димы Мария Степановна вспомнила, что накануне она получила опекунские деньги. Обычно она давала внукам некоторые суммы — на сладости, школьные завтраки и на карманные расходы. Но это были небольшие деньги, от 50 до 200 рублей. А в тот роковой день Дима попросил у нее 3 тысячи, сказал, что хочет купить запчасти для велосипеда. Близилось лето — велосипед мальчишкам был нужен, и бабушка денег дала. Вечером, вернувшись с работы и не обнаружив внука дома, забила тревогу… Дед в это время лежал в больнице в Сыктывкаре.

«Штабик», где нашли тело мальчика, Дима строил сам. Брал инструменты и уходил в лес. Дед не возражал — пусть мастерит, коль хочется. С кем мальчик там проводил время, близкие не знали. Раньше из «штабика» он возвращался в нормальном состоянии, и ничего подозрительного родственники за ним не замечали.

Правда, один раз, год назад, подростка уличили в том, что он нюхал бензин. В школе Диму вызвали на совет профилактики, а дед с бабушкой сделали мальчишке «внушение», и он дал обещание ничем подобным не заниматься.

Школьные товарищи рассказали на следствии, что у Димы было много друзей — он слыл веселым и общительным. В школе вел себя нормально, с учителями не конфликтовал, учился средне, зато увлекался спортом. Словом, обычный мальчуган.

«Факал в одиночку»

И лишь несколько человек сказали, что видели, как он токсикоманил и выпивал спиртное, которое приобретал через знакомых. Одна из девочек утверждала, что сама видела, как Дима «факал». (На языке подростков это означает нюхать токсические вещества). По ее словам, она отговаривала Диму, но он не слушал. Знали об этом и еще несколько человек. Однако взрослым эти подробности были неизвестны.

В ходе следствия один из свидетелей, Николай (человек взрослый, слывущий в селе изрядно пьющим), рассказал, что видел Диму с толпой приятелей. В тот день Николай покупал себе водку, а заодно и спиртное для мальчишек по их просьбе. Николай видел потом, как по дороге к «штабику» подростки распивали алкогольный коктейль, бегали, веселились…

Случайное отравление?

В заключении о смерти подростка указана причина — случайное отравление неизвестным веществом.

Важный момент: газы-алканы не имеют запаха (это известные нам этан, метан, пропан, бутан и т.д.). Обыватели знают их потому, что некоторые из них мы используем в быту. Однако у бытового газа есть характерный запах — туда добавляют резко пахнущие вещества. Делается это для того, чтобы запах стал тревожным сигналом. В случае утечки газа можно предотвратить отравление людей или взрыв.

Но добавки есть не везде. А если газ не пахнет, то и вдыхающий отраву человек не может контролировать объем вдыхаемого ядовитого вещества, он ощущает его просто как воздух. Но в любой миг «доза» может стать смертельной. Этот страшный момент наступает незаметно, неощутимо.

«Не мог Димка дышать этой гадостью!»

В ходе осмотра странички Димы в соцсети следователям также удалось выяснить, что он делился впечатлениями от употребления токсических веществ.

Изучив материалы и весьма противоречивые показания свидетелей (большинство из них несовершеннолетние), следствие пришло к выводу, что следует прекратить ранее возбужденное уголовное дело в связи с отсутствием события преступления.

…А в сельской школе прозвенел последний звонок, прошли выпускные экзамены. Старший брат Димы, Андрей, закончил учебу с золотой медалью и поступил в престижный московский вуз. Бабушка, похоронив внука, страшно горевала и плакала так, что в буквальном смысле ослепла от слез.

И лишь дед до сих пор не собирается смириться со смертью внука, казня себя за то, что не уберег Диму, не проконтролировал его. А еще дед убежден, что дело закрыто зря. Алексей Васильевич увидел в показаниях свидетелей ряд противоречий и полагает, что следствие проведено не полно. В тот день возле «штабика» на самом деле побывало много людей, и не может такого быть, что никто ничего не видел и не знал.

Ну не мог его внук умереть сам, кто-то ему «помог». Пожилой человек написал жалобы в вышестоящие организации.

— У нас село небольшое, все на виду. И все знают, кто чем дышит, — убежден Алексей Васильевич. — Не мог Димка дышать этой гадостью, не мог быть токсикоманом, он же спортсменом был! Посмотрите только, сколько у него наград за соревнования…

Людмила КУДРЯШОВА.