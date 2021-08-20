Утром 18 августа в лесу нашли 79-летнюю Лидию Сидорову, которая потерялась неделю назад. Как рассказала дочь Лидии Григорьевны, они с мамой приехали из Санкт-Петербурга в гости на малую родину в Визиндор в Сысольском районе.

Мать не могла усидеть дома: отправилась собирать ягоды в ближний лес. Встревоженная ее долгим отсутствием дочь забила тревогу. Искать пожилую женщину начали уже к вечеру, на место выехал отряд противопожарной службы. В течение двух часов подавались звуковые сигналы, люди обследовали местность, но найти пропавшую не удалось.

В последующие дни к поисками подключились профессиональные спасатели, родные пропавшей женщины, местные жители и волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Они использовали технику и собак. Как рассказали «Трибуне» в администрации Визиндора, были обследованы десятки километров лесных дорог, просеки и вырубки. Квадрокоптер сканировал болота.

18 августа на поиски должны были отправиться волонтеры, но поступило сообщение о том, что рано утром ее обнаружил местный охотник Владимир Митюнин. Он с собаками проверял свою охотничью тропу и увидел «потеряшку». Точнее — ее обнаружили собаки, которые кинулись к одному из деревьев. Пошел за ними и охотник. Бабушка стояла на ногах, хорошо себя чувствовала и даже поговорила с мужчиной. Она рассказала, что потерялась и несколько дней питалась ягодами и спала под деревьями.

Как заявил «Комиинформу» глава местной администрации Сергей Шадрин: «Из наших людей можно гвозди делать. Так как Лидия Григорьевна Сидорова астматик, ее сразу повезли в ФАП. Но бабушка крепкая. У нас все местные жители в возрасте 80 лет такие. Что-то делают по дому, на даче, работают. Это такая закалка прошлых лет».

А дочь потом рассказала о том, как ее пожилая мать провела эти шесть дней в лесу:

– Мама ломала ветки и спала на них. Питалась ягодами, пила воду из ручья и реки. Она дошла до болота и оставалась там, потому что никак не могла выйти и все время ходила по кругу. Говорит, что очень устала, что хотела домой, плакала и переживала.

На вопрос «Трибуны» о том, как чувствует себя пожилая женщина сейчас, в администрации поселка ответили, что в целом неплохо, но пока слаба, нуждается в уходе и лечении.

Виктор СЕМЕНОВ, Сысольский район.