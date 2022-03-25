Бедная ты наша республика! Число малоимущих в Коми продолжает расти

По данным на 1 января 2021 года, в Коми признаны малоимущими 57,9 тысячи человек, что на 8,3 процента превышает показатели 2019 года.

Такие данные на этой неделе представлены в отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Коми в 2021 году.

Основную долю малоимущих домохозяйств (83 процента) составляют семьи с детьми до 18 лет, что «позволяет отнести нагрузку по содержанию не имеющих дохода несовершеннолетних членов семьи (иждивенческую нагрузку) к одному из основных факторов риска бедности и причин малообеспеченности семей», отмечается в отчете. За 2018-2020 годы количество малоимущих домохозяйств выросло на 840 (с 14 268 до 15 108), преимущественно за счет прироста малообеспеченных семей с тремя и более детьми.

Высокий уровень бедности среди семей с детьми отчасти связан с нехваткой мест в детских садах. За 2017-2019 годы ситуация в этой сфере улучшилась: охват детей в возрасте от года до 6 лет дошкольным образованием вырос до 91 процента. Однако 32 процента сельских детей лишены возможности посещать детские садики.

Наиболее подвержены риску бедности домохозяйства, состоящие из одного человека. Так, по итогам 2020 года среднедушевой доход в таких домохозяйствах составил 5,8 тысячи рублей, в то время как в целом у малоимущих хозяйств среднедушевой доход сложился на уровне 9,2 тысячи рублей.

Высокая концентрация бедности отмечается в сельских населенных пунктах. В 2019 году в большинстве муниципальных районов доля малоимущих граждан составила более 10 процентов. В Прилузском, Усть-Куломском и Ижемском районах этот показатель превысил 25 процентов! В городах доля малоимущих варьировалась от 1,5 до 6 процентов.

В 2020 году число жителей Коми, подпадающих под «критерии нуждаемости» и получающих социальную поддержку, увеличилось со 107,2 тысячи человек до 156,9 тысячи. Расходы на них выросли в 2,3 раза и составили 5 млрд 468 млн рублей (или 44,8 процента в общем объеме средств на соцподдержку).

В отчете отмечается, что данные о фактической численности малоимущего населения в Коми отсутствуют, поскольку нет регионального реестра граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Поэтому есть основания предполагать, что ситуация с ростом бедности в регионе гораздо хуже, чем подают ее официальные органы власти.

Сергей ПАВЛОВ.