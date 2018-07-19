Беднякам — налоги, олигархам – льготы

Госдума 18 июля приняла во втором чтении законопроект о повышении НДС. С 1 января 2019 года ставка налога на добавленную стоимость вырастет с 18 до 20 процентов.

НДС является косвенным налогом, но его конечными плательщиками являемся все мы, обычные граждане. Поэтому даже такое небольшое повышение НДС неминуемо отразится на наших кошельках.

По оценкам специалистов, двухпроцентный рост НДС приведет к удорожанию практически всех видов услуг и товаров народного потребления примерно на 3-4 процента.

Не будут повышать НДС и сохранят льготную ставку лишь на продовольственные товары первой необходимости (хлеб, молоко), товары для детей и медицинские товары.

Рост НДС станет дополнительным толчком для разгона инфляции. А это в свою очередь обесценит

обещанную (в случае повышения пенсионного возраста), тысячерублевую прибавку к пенсии.

Увеличение налога на 2% принесет в казну около 600 млрд руб. в год. Для примера напомним, что недавний чемпионат мира по футболу обошелся России в 700 млрд руб.

Зато за российских олигархов теперь можно порадоваться. Их ожидают льготы вплоть до нулевого налога. Это делается в интересах близких к власти миллиардеров, попавших под международные санкции.

Сейчас Госдума рассматривает законопроект о создании в России офшорных зон с особым налоговым режимом для международных холдинговых компаний, через которые богатейшие россияне контролируют ключевые активы экономики.

Внутри специальных административных зон на островах Октябрьский и Русский в Калининградской области и Приморском крае, которые призваны заменить популярные у россиян западные офшоры, будет действовать возможность платить нулевой налог в бюджет.