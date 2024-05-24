Сегодня соль есть на каждом столе. А в старину она была на вес золота. Из-за нее происходили мятежи и народные волнения. Например, знаменитый соляной бунт в 1648 году.

Глава правительства Борис Морозов пытался проводить финансовые реформы, которые привели к резкому росту цен на соль. Из-за этого в Москве вспыхнуло восстание, начались погромы. Бунтовщики сожгли сотни домов и штурмовали Кремль. Царь пошел на уступки и отправил боярина Морозова в монастырь. Но вскоре волнения перекинулись и на другие регионы.

Однако Коми край остался в стороне от этих бурных событий 17-го века. Потому что соли у нас было хоть завались, цены на нее практически не росли. И все благодаря природному месторождению Серегово, которое издавна считалось «русской солонкой».

Недра Серегово

Месторождение соли под Сереговой горой на Выми известно с древних времен. Местные жители выпаривали соль естественной сушкой или горячими камнями из сосудов с рассолом. В 1582 году купец Афанасий Строганов получил царскую грамоту, где было указано, что «Офоньке Строганову дано дикое место по Выми реке на 15 лет, чтобы тот рассольные места искал, и варницы ставил, и пашни распахивал, и лес расчищал».

В начале 17-го века Строгановы продали свой сереговский бизнес братьям Ивану и Севастьяну Опариным. А вскоре земли у них перекупил торговец Данило Панкратьев. После этого Сереговский солеваренный промысел стал одним из крупнейших в Российской империи наряду с промыслом на прикаспийском озере Эльтон. Соль из Серегово вывозилась для сбыта по реке в Вологду, а продавали ее в Москве, Архангельске, Устюге, Вятке, а также на местных рынках.

В 1879 году владельцем завода стал архангельский купец Афанасий Булычев. Через 15 лет на противоположном берегу Выми он основал Кылтовский Крестовоздвиженский женский монастырь. В начале прошлого века Серегово превратилось в крупный центр соледобычи. Здесь построили церковь с часовней, открыли земскую и церковно-приходскую школы, гимназию для девочек и организовали библиотеку. В Серегово ежегодно проводилось несколько крупных ярмарок, на которые съезжались купцы из северных сел и городов.

В советское время килограммовую пачку сереговской соли можно было купить за восемь копеек в любой торговой точке СССР. Еще в 1990-х годах на солеваренном заводе добывали до шести тысяч тонн соли в год. Но в 2001 году завод прекратил добычу, а через три года был полностью ликвидирован. Так что сейчас сереговскую соль в магазине, увы, не купишь.

Провалился сквозь землю

Село Серегово стоит на куполе месторождения каменной соли. Его диаметр около полутора-двух километров, а глубина до семи километров. Поверхность соляного месторождения – кепрок – представляет собой каменную «крышку», которая состоит из известняков и глин. В верхней части соляного купола образуются гигантские пустоты.

В центре села есть огромная заболоченная воронка – 90 метров в ширину и 130 метров в длину, глубина шесть метров. Когда-то на этом месте стоял крепкий крестьянский дом. Но в середине 80-х годов прошлого века он как сквозь землю провалился. К счастью, никто тогда не пострадал – дом уходил под землю несколько дней, и все ценное хозяева успели вынести. Потом воронку пытались засыпать – везли сюда песок, камни и бетонные блоки. Но все моментально уходило под землю.

Помимо Серегово были и другие места добычи соли в Коми крае. В районе рек Мезени и Вашки солеварение существовало с незапамятных времен. В трех километрах от деревни Мучкос (Удорский район) посреди одного из трех озер, расположенных в центре огромного болота, сохранилась деревянная обсадная труба заброшенной скважины, из которой происходит самопроизвольный излив соленой воды. Здесь же сохранились остатки сооружений солеваренного завода, построенного до революции и впоследствии сгоревшего. Добывали соль и в Ухтинском районе.

Рассыпанное счастье

Сегодня диетологи называют соль «белой смертью». А вот наши предки считали ее «белой жизнью». У них не было холодильников, поэтому главным способом консервации продуктов являлось соление.

Соль была настолько важна, что с нею связано огромное количество народных примет и всяческих суеверий. К примеру, все знают, что рассыпать соль – это к ссорам и неприятностям.

Чтобы избежать «проклятия» рассыпанной соли, ее нужно собрать до крупинки. Если рассыпали соль в коми доме, то в таких случаях следовало щепотку кинуть, не глядя, через левое плечо, а еще лучше – в огонь, произнеся при этом: «Би\!» («В огонь!»). Иначе негативная энергетика войдет в дом. Считается, что соль обладает защитной силой, а когда мы ее просыпаем, то теряем часть своей энергии, становясь уязвимыми для негатива.

В долг не давать

В коми селениях соль была единственной вещью, которую не давали взаймы даже соседям. Считалось, что вместе с солью уходит шуд (счастье), а через одолженную соль злые соседи могут навести на вас порчу.

Не рекомендуется передавать солонку из рук в руки. Ведь вместе с солью передается энергетика, что может плохо отразиться на состоянии человека, на положении его дел. Лучше поставить емкость с солью рядом с тем, кто ее попросил.

Если кто-то просит у вас соль, за нее необходимо взять хотя бы монетку, которая будет символической платой за полученный продукт. Наши пращуры искренне верили, что такой ритуал спасет человека от нищеты.

Много соли не бывает

Коми выражение «Нянь да сов» («Хлеб и соль!») является не только приглашением в гости, но и пожеланием счастья, безбедного существования, здоровья и полноты жизни.

«Хлеб да соль вашему дому!» – известное пожелание достатка и процветания. По представлениям коми, хлеб и соль соединяются на пашне. «Чтобы хлеб добыть, надо землю солью полить», – гласит коми пословица.

Если вам вдруг подарили солонку или пачку соли, не надо скандалить и обвинять человека в жадности. Да, этому подарку грош цена, зато он приносит удачу, играет роль оберега, защищает от сглаза. Во всяком случае так считали в народе.

Важно помнить, что солонку нельзя дарить пустой. Ее обязательно нужно наполнить солью. Получив такой подарок, не забудьте поблагодарить человека и поставить солонку на видное место в доме. Это поможет привлечь в вашу жизнь благополучие и достаток.

Соль издавна используется в различных ритуалах и обрядах. Вот несколько советов. Чтобы избавиться от сглаза и порчи, растворите щепотку соли в стакане воды и умойтесь этим раствором.

Для очищения дома от негатива насыпьте соль по углам комнат и оставьте на ночь, а утром соберите и выбросите за порог.

Если вы хотите защитить свой дом от злых сил, насыпьте соль на пороге и подоконниках.

Чтобы привлечь в дом богатство и процветание, поставьте на видное место емкость с солью и монетами. Для ритуалов лучше использовать крупную каменную соль, которая обладает более сильной энергетикой, чем мелкая столовая.

На высокий статус соли для коми указывает и традиционное изготовление солонки в виде мифологической праматери – утки. Кроме солонок в виде этой птицы из посуды изготавливали только ритуальные ковши и ендовы для пива. Это своего рода символ изобилия. Как говорится, лучше «утка» на столе, чем под кроватью…

Солонка была и неотъемлемым атрибутом коми свадебного обряда, часто входила в число предметов приданого и всегда – в число подарков.

Рекомендуется хранить в доме много соли. Энергетика этого продукта положительная, а ее много не бывает. Если в доме держать соль с запасом, то в жилище всегда будут достаток и мир.

Посыпь мне соль на рану

Удорские коми, чтобы остановить кровь, говорили «вир – топ, яй – топ» («кровь сомкнута, мясо сомкнуто»), после чего посыпали рану солью.

Читая заговор на хлеб, коми колдуны крестообразно надрезали буханку и сыпали в надрез соль. Отдавая чужим людям молоко, коми женщины щедро солили его, посыпая солью крест-накрест.

Свадебный поезд или уводимую со двора корову обсыпали во избежание порчи. А купленную корову хозяйки кормили из рук хлебом с солью, накинув предварительно на спину корове свой пояс. Хлеб, соль и молоко давали больной корове, чтобы та выздоровела.

Коми охотники были уверены, что, выстрелив зарядом соли из ружья, можно избавиться от бесов (а заодно и от огородных воришек).

Соль вместе со смолой-живицей зашивали в ладанку, которую носили рядом с нательным крестом. Показывая в первый раз или чужим людям ребенка, на его голову сыпали соль. Во избежание порчи на всякий случай посыпали солью голову и взрослым, которые собирались встретиться с колдуном или просто побывать в людном месте.

Постскриптум

Носите в кармане и кошельке

В коми семьях гулящему супругу жена тайком посыпала голову солью, чтобы вернуть в семью. И наоборот, желающий разлучить невесту с женихом во время пира незаметно оставлял между ними щепотку соли.

Наши предки верили, что соль может предсказывать погоду и будущее. Вот некоторые из старинных примет. Если соль отсырела – жди дождя или снега. Носите соль в кармане для защиты от сглаза и порчи. Если соль в солонке слежалась – в доме живет нечистая сила. Соль в кошельке привлекает богатство. Если положить мешочек с солью под кровать, сон будет крепким и здоровым. Передавать соль через порог – к несчастью.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.