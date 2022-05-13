Исход гражданской войны в России во многом зависел от симпатий и антипатий крестьянства, численность которого составляла три четверти населения страны. А оно зачастую не желало принимать ни сторону большевиков с их комбедами и продразверсткой, ни белых, обещавших вернуть бывшим крупным землевладельцам отобранные в пользу крестьян земли. И тогда возникали разного рода «армии зеленых», вроде отряда батьки Ангела, писавшего на своих тачанках: «Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют».

Коми край не стал исключением. Здесь, на Удоре, в середине 1919 года возникла собственная «зеленая республика», поначалу не подчинявшаяся ни красным, ни белым.

Учитель против учителя

Гражданская война пришла на Удору в сентябре 1918 года вместе с красноармейским отрядом Николая Ворсина, присланного из Яренска для проверки деятельности волостных исполкомов, организации комбедов и реквизиции хлеба.

Уроженец Усть-Выми Николай Ворсин неплохо знал те места, поскольку начинал свою трудовую деятельность в качестве школьного учителя в селе Вылиб на Удоре. Но в 1914 году его призвали на фронт Первой мировой войны, где он проникся большевистскими идеями, а когда вернулся на родину, стал депутатом Яренского уездного Совета и вступил в компартию.

В ближайшем Мезенском уезде хозяйничали белые, и в некоторых волостях Яренского уезда жители изъявляли желание перейти под крыло соседей. Разобраться с ними и предстояло бывшему учителю. Вместе с двумя десятками красноармейцев он, как сам написал в своем донесении, «обревизовал волостные учреждения в Кослане, Глотово, Селибе» и «не нашел там больших отклонений от советской власти».

Иначе обстояло дело в селе Чернутьево, основную часть жителей которого составляли крепкие крестьяне. Им не нравился большевистский запрет хлебной торговли и политика конфискации хлеба. Ворсину пришлось обновить состав сельского исполкома, убрав оттуда «буржуазные элементы». Нескольких крестьян он арестовал и отправил в Кослан для заключения в тюрьму.

Узнавшие об этом жители Важгортской и Чупровской волостей обратились за помощью к властям Мезенского уезда, и те отправили по Вашке на пароходе «Надежда» отряд из 50 добровольцев под командованием поручика Калининского. Он, как и Ворсин, в прошлом учительствовал, затем воевал на фронтах Первой мировой войны и тоже неплохо знал Удору, поскольку был уроженцем села Усть-Вашка.

Злополучные слухи

Первое столкновение отрядов, возглавляемых бывшими учителями, закончилось не в пользу красных, и виной тому, как пишут историки Игорь Жеребцов и Михаил Таскаев в книге «Крашеные», было благодушное настроение Ворсина. Местные учителя, вернувшиеся с совещания педагогов из Важгорта, сообщили коллеге, что там все спокойно.

Тогда Ворсин послал свой отряд по тракту в Важгорт, а сам, увидев на пристани «Надежду», на лодке вместе с проводником отправился выяснять, что это за пароход здесь объявился. Белые его заметили и потребовали высадиться на берег. Ворсин приказал лодочнику грести в противоположную сторону, но тот вскоре был убит прицельным огнем. Николай Иванович прыгнул в холодную осеннюю воду, догреб до берега и скрылся в лесу.

Отряд же, ничего не зная про своего командира, после короткой перестрелки, бежал до села Ертом, куда после двухдневных скитаний прибыл Ворсин. Все дальнейшие действия красного командира и его визави Калининского были вызваны разного рода слухами.

Николай Иванович 18 октября отправил из Ертома в Яренск донесение, что якобы предполагается прибытие парохода с 400-ми белыми бойцами при орудиях и пулеметах, поэтому необходимо подкрепление. А Калининский сообщил в Архангельск о своей победе и тоже попросил прислать поддержку, поскольку «ожидается сильный карательный большевистский отряд».

Яренские большевики откликнулись на просьбу Ворсина и отправили на подмогу отряд уездного комиссара Ивана Епова – тоже бывшего учителя и участника Германской войны. При этом местная газета выразила уверенность, что белые хулиганы будут висеть на удорских соснах и елях. Как отмечают Жеребцов и Таскаев, ругательство «хулиганы» было популярно по обе стороны линии фронта. Генштаб белых в это время сообщил, что удорские селения «подвергаются налетам красноармейцев и примкнувших к ним местных хулиганов».

Объединенный отряд Епова и Ворсина двинулся вниз по Вашке, но 25 ноября попал в окружение в деревне Чирки. Красноармейцам удалось выбраться из котла, переплыв реку. Они вернулись в Ертом, но вскоре до них дошли слухи, что на красных из Мезени движется белогвардейский отряд в тысячу человек плюс две тысячи англичан на оленях. Епов и Ворсин сочли за лучшее вернуться в Яренск.

Лишь в декабре, собрав сводный Вашко-Мезенский полк, красные вернулись на Удору.

Крестьянская республика

А в это время о себе дали знать те, кого впоследствии нарекут «зелеными». Возглавил третью силу уроженец села Чернутьево Леонид Марков.

Сын зажиточного крестьянина, Марков на фронтах Первой мировой войны дослужился до чина подпрапорщика. А когда он вернулся на родину, его избрали секретарем Чернутьевского Совета. В сентябре 1918 года он в качестве делегата принял участие в работе проходившего в Яренске V уездного съезда Советов и выступил против деятельности продотрядов, грабящих местных крестьян.

После окончания работы съезда Маркова арестовали, обвинив в распространение контрреволюционных слухов. Однако вскоре его освободили, мобилизовали в Красную армию и даже отпустили на побывку домой.

В Чернутьево новоявленный красноармеец узнал, что похозяйничавший здесь отряд Ворсина арестовал его отца Прокопия Маркова и вывез в Кослан весь хлеб. Тогда Леонид Прокопьевич сколотил из местных крестьян небольшой отряд, разгромил красноармейскую заставу, захватил близлежащую деревню Селиб, разогнал волостной Совет и арестовал депутатов. Местным крестьянам он заявил, что они только авангард, за ними идут сотни человек, и предложил записываться в его отряд. И вскоре у Маркова под ружьем оказалось около сотни конных и пеших удорцев. С такой силой он напал на Кослан, освободил заключенных местной тюрьмы, но его отца среди них не оказалось. Его местная милиция успела отправить в Яренск. «Марковцы» милиционеров догнали и узников освободили. А в косланскую тюрьму водворили членов местного Совета.

Белые, узнав о мятеже в стане красных, отправили на разведку в Селиб небольшой отряд. «Марковцы» встретили их огнем из охотничьих ружей. Началась перестрелка, но обошлось без жертв. 4 декабря мятежники со второй попытки захватили село Глотово, и на части территории Удоры установилось крестьянское самоуправление.

Какое-то время «марковцы» пытались лавировать между красными и белыми, пока из Яренска не прибыл карательный красноармейский отряд и не выбил мятежников из Кослана, а затем и из их столицы – села Чернутьево. И Марков с остатками своего воинства был вынужден отойти в район Пыссы под крыло белой армии.

В мае 1919 года белым удалось на короткий срок захватить Удору, но уже летом, столкнувшись с враждебным к себе отношением (к красным крестьяне также не благоволили), покинули край, оставив в Важгорте небольшой гарнизон. С июля по сентябрь власть в Удоре принадлежала созданному Марковым Верховному временному правительству, расположившемуся в Кослане.

В октябре в Кослан вошли части Первого Северного стрелкового полка под командованием полковника Троянова. Крестьянская республика была распущена, отряды «марковцев» вошли в состав белых, сам Марков назначен командиром роты.

Неуловимый Марков

Белые на Удоре капитулировали в марте 1920 года. Марков в это время находился в деревне Латьюге, где размещался интендантский склад. Когда в это селение прибыла комиссия красных для инвентаризации трофеев, то первым делом она занялась розыском бывшего крестьянского вожака. Его опасались, поскольку он мог в любое время поднять мятеж. Пришлось красным комиссарам собрать крестьян и объявить, что, у кого будет найден Марков, с тем поступят по законам военного времени.

Поиск Леонида Прокопьевича заняли сутки. И когда его все же арестовали и отправили в Архангельск, выяснилось, что опасались его не зря. По дороге Марков сумел сагитировать конвоиров и сбежать вместе с ними. Затем он сколотил новый отряд и еще шесть лет не давал покоя советской власти, пока наконец его окончательно не поймали и не расстреляли.

Его противник Николай Ворсин продолжал сражаться с белыми до самого окончания гражданской войны на Севере. С июня 1921 года он занимал различные должности в советских органах власти. В 1930 году пошел на повышение и работал в аппарате ВЦИК в Москве. В самом начале Великой Отечественной войны ушел на фронт и погиб 13 ноября 1941 года.

Игорь БОБРАКОВ.