Белый Бор когда-то кормил Воркуту, теперь здесь осталось всего четыре коровы

Узенькой полоской на географической карте Усть-Цилемский район заходит за Полярный круг. Здесь расположен самый северный после Воркуты относительно большой населенный пункт региона – поселок Новый Бор (около 700 жителей).

Своим появлением поселок обязан шахтерской Воркуте, жителей которой новоборцы в советские времена снабжали продовольствием. О тех годах напоминают заброшенные хозяйственные постройки, да еще чудом уцелевшая на одном из домов фанерка с надписью: «Трудящиеся Советского Союза! Все силы и знания – выполнению программы КПСС!» Сегодня северяне руководствуются лишь одной «программой» – выживать и надеяться только на самих себя.

Километров за пять до въезда в поселок мы встретили двух пожилых женщин в спортивной форме с лыжными палками для скандинавской ходьбы. Активный досуг в Заполярье приобретает сегодня особый смысл. Новоборцам нельзя болеть: на всю округу остался только один врач (больницу здесь давно закрыли). А для экстренных случаев – вертолет санитарной авиации.

Родом из ГУЛАГа

Вокруг Нового Бора – сочные заливные луга, раскинувшиеся на 60 гектаров. Поэтому именно здесь в 30-е годы создали хозяйство, позволявшее снабжать Воркуту свежим мясом, молочными продуктами, картофелем и овощами. Уже к 1938 году совхозное поголовье крупного рогатого скота насчитывало около 4 тысяч голов.

Вплоть до начала 50-х совхоз в Новом Бору (а также в соседних поселках Медвежка и Харьяга) входил в систему Главного управления лагерей (ГУЛАГ). Сюда привозили раскулаченных и других репрессированных со всей страны. В том числе поволжских немцев, латышей, поляков, украинцев. Известно, что здесь отбывала свой срок Светлана Рыкова – дочь наркома внутренних дел в первом советском правительстве Алексея Рыкова. Сюда же в 1946 году попала и Цецилия Гайзер, бабушка Вячеслава Гайзера – будущего главы Коми, а затем и фигуранта громкого уголовного дела.

Сено – вертолетом

После ликвидации «Воркутлага» совхоз «Новый Бор» был переподчинен Министерству угольной промышленности СССР. Слава о местных передовиках производства тогда гремела по всей стране. У дояра Томаса Круга, проработавшего в совхозе более 40 лет, надои от коров-рекордисток достигали девяти тонн молока в год!

По воспоминаниям Леонида Мусинова, который в 80-е годы был секретарем Усть-Цилемского райкома КПСС, в короткую уборочную страду в поселок приезжали воркутинцы для оказания шефской помощи. Норма выработки на человека была 20 тонн сена за сезон.

В совхозе «Новый Бор» выращивали и племенной молодняк, который переправлялся на баржах по Печоре, а затем по железной дороге в воркутинские совхозы. Рассказывают о любопытном случае, когда из Воркуты прилетел вертолет… за сеном. Бычки на новом месте отказывались от предлагаемого им «чужого» корма и охотно жевали только полюбившееся им сено из Нового Бора.

Сегодня на весь Новый Бор – всего четыре коровы. Молочную продукцию сюда привозят из Сыктывкара и Кирова.

Высокая культура

В советское время в поселке появился просторный (700 кв.м) Дом культуры. Его строили с воркутинским размахом: высокие потолки, огромные окна. Теперь на ремонт огромного здания нужно 3 млн рублей – иначе ДК развалится.

По словам главы поселения Надежды Артеевой, в постоянном ремонте нуждается и муниципальный жилой фонд – около 60 многоквартирных деревянных домов. Многие дома были построены еще в сталинские времена.

Теплом и горячей водой обеспечивает котельная, работающая на воркутинском угле – это все, что осталось от связей со «столицей мира».

Бюрократы виноваты

Найти работу в поселке трудно. Однако Надежда Артеева считает, что при желании всегда можно найти какую-то подработку. По словам Надежды Анатольевны, она предлагала землякам возможность заработать в летний сезон на заготовках кормов в Медвежке, где в крестьянско-фермерском хозяйстве Елены Томиловой содержится 65 коров. Но это предложение не вызвало энтузиазма.

В принципе даже в этих суровых местах можно вести сельхозбизнес. Пример в этом деле показывает не только Медвежка, но и соседнее село Коткино (Ненецкий автономный округ), где животноводство в последнее время идет в гору. Тамошний предприниматель даже приезжал в Новый Бор «на разведку» (хотел расширять хозяйство), но дальше смотрин дело, увы, не пошло.

Не пошел здесь и рыбный бизнес. Еще восемь лет назад частник построил в поселке цех для холодного и горячего копчения даров Печоры. Но затея, сулившая появление новых рабочих мест, завязла в бюрократических препонах.

Несливочное масло

Четверть века назад объединение «Воркутауголь» отказалось от совхоза «Новый Бор». Хозяйство передали в Минсельхоз Коми, после чего его быстро угробили. В 2002 году совхоз был окончательно ликвидирован.

О том, что сельское хозяйство на Крайнем Севере убыточно, знали и советские чиновники – они были не глупее нынешних. Но в то время думали в первую очередь о людях. О том, что шахтеров надо снабжать свежей «молочкой» и витаминами. А не фальсификатом из пальмового масла, которым Индонезия сегодня расплачивается за российские истребители Су-35. Кстати, только за прошлый год объемы поставок «пальмы» в Россию увеличились в два раза.

Полсуток – в «душегубке»

Как вспоминает лидер местных коммунистов Сергей Ляпунов, однажды в детстве он решил доехать из села Ёрмица на велосипеде до родственников из Нового Бора. Расстояние немалое – порядка 40 километров. Да вот обратно возвращаться стало проблематично: из-за весеннего солнца дорога совсем раскисла. Паренька выручили авиаторы, доставившие его вместе с велосипедом до дома за считанные минуты.

Но это было в советское время, а сегодня от малой авиации, которая связывала самые отдаленные территории Коми, ничего не осталось. С большими трудностями начинают ее возрождать в Ненецком автономном округе. В Коми такие планы даже не рассматриваются.

Поэтому жителям Нового Бора приходится зимой добираться до Усть-Цильмы по лесной дороге, длиной почти в 175 километров. А в период летней навигации – по Печоре, на стареньком катере «Вангыр», в народе прозванном «душегубкой» из-за весьма стесненных условий и медлительности (до Усть-Цильмы приходится добираться полсуток).

Раньше по полноводной Печоре могли ходить скороходные и комфортные «Ракета» и «Заря». Река сильно обмелела из-за того, что прекратились работы по дно-углублению: из трех десятков земснарядов не осталось ни одного. Есть подозрение, что всю технику отправили на металлолом.

Люди «второго сорта»?

Здешние реки мелеют именно потому, что Север нужен властям только в качестве источника ресурсов. О людях нынче никто не думает.

По мнению депутата Госсовета Коми Олега Михайлова, который провел встречи с жителями Нового Бора и Ёрмицы, сегодня надо менять всю парадигму отношений между жителями и властью. Сельчане не виноваты в том, что не по своей воле стали заложниками Севера. Они сталкиваются с проблемами, которых не должно быть в ХХI веке. Им, например, сложно попасть на прием к стоматологу. Для этого надо как-то добираться до Усть-Цильмы, тратить деньги не только на врачебные услуги, но и на проезд и проживание в гостинице.

А выполнение «закона о северах» носит избирательный характер. Дома тех же жителей Ёрмицы практически каждую весну подтапливает, поэтому они имеют первоочередное право на переселение. Но это – только на бумаге.

Претензия жителей Ёрмицы по поводу того, где находится им «сто раз обещанный» полноприводной микроавтобус, лишь одна из многих, свидетельствующих о банальном пренебрежении интересами северян.

Палка дом сторожит

Жители Нового Бора могут за четыре часа доехать на снегоходе до Нарьян-Мара. Поэтому в столице соседнего субъекта Федерации у многих из них учатся дети. Они прекрасно осведомлены о том, что в НАО гораздо больше внимания уделяется проблемам пенсионеров, есть целый ряд региональных льгот, облегчающих жизнь на Севере.

А вот власти Коми напоминают о себе лишь тогда, когда объявляют о резком повышении тарифов на капремонт или вывоз мусора.

В поселке Новый Бор не принято закрывать двери на замок. Вполне достаточно вставить в дверную ручку палку, которую здесь называют «сторожем». Потому что северяне доверяют друг другу. Начнут ли они когда-нибудь доверять властям?

Сергей МОРОХИН.