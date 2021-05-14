Берите гектары даром! «Аттракцион неслыханной щедрости»: нам предлагают осваивать вечную мерзлоту

На апрельской сессии Госсовета РК было заявлено, что каждый житель Коми сможет бесплатно получить гектар арктической земли. Причем не когда-то там в «светлом будущем», а уже начиная с этого года!

О раздаче земли объявил глава Коми Владимир Уйба: «С августа 2021 года готовимся выдавать арктические гектары на территории городских округов Воркута, Инта, Усинск и муниципального района Усть-Цилемский. Предварительно на эти цели органами исполнительной власти и местного самоуправления определены (соответствующие) территории…»

Что особенно удивило, так это порядок выделения арктического гектара: минимум бюрократизма, все оформляется через интернет и в самые короткие сроки.

Садики в тундре и коровы на льду?

Федеральная программа «Арктический гектар» была принята в качестве стимула для заселения необжитых северных территорий. Это почти аналог другой программы – «Дальневосточный гектар». Ее тоже широко рекламировали, но за пять лет в реализации программы приняло участие всего около 80 тысяч человек. Хотя климат на Дальнем Востоке гораздо мягче и земли плодороднее, чем на территориях, где царит «снежное безмолвие».

Вообще, проект по раздаче земель в арктической зоне выглядит авантюрным. Есть подозрения, что готовили его в «тиши московских кабинетов» люди, мало представляющие себе реальную жизнь на Крайнем Севере. Ведь на полученном гектаре промерзлой земли предлагается развивать сельское хозяйство, открывать перерабатывающие предприятия, торговые дома и даже частные детские садики и школы.

Причем можно даже не заморачиваться разного рода социальными и экономическими проектами, а просто построить жилой дом для своей семьи. Разработчики программы предлагают желающим построить жилье там, где нет ни дорог, ни электричества, ни воды…

Справедливости ради заметим, что согласно программе, можно будет обустраиваться и в пределах городской черты. Но и это весьма сомнительный плюс, учитывая нынешнее бедственное состояние наших северных городов, где полно заброшенных и пустующих помещений.

Напомним, что Инту и Воркуту в свое время построили на костях заключенных. В постсталинский период «на Севера» заманивали «длинным рублем». Теперь такого стимула нет. Поэтому люди бегут из умирающих шахтерских городов, хотя далеко не все из них могут

уехать. А очередь на переселение в теплые края почти не движется.

При знакомстве с программой «Арктический гектар» меня не покидало ощущение, что людям просто морочат голову. Например, в Коми полно бесхозной земли и в южных районах. Раз уж на то пошло, почему не выдавать ее там бесплатно и без бюрократических проволочек?

Если и появятся какие-то оптимистические проекты (сельскохозяйственные и туристические), то, пожалуй, только в Усть-Цилемском районе. Но для этого нужны серьезные инвестиции.

Бесплатная мышеловка

Интересно, а почему разрешается передавать бесплатно лишь до одного гектара земли в расчете на каждого члена семьи? В арктической зоне пустующие и никому не нужные территории тянутся за горизонт!

Российские программы по раздаче земель преследуют очевидную цель – хоть как-то приостановить отток населения из суровых периферийных территорий. Но заманивая туда людей, правительство не желает выдавать им хотя бы «подъемные» на первое время. А ведь разработчики программы могли бы взять за основу уже имеющийся российский опыт, причем успешный.

В начале 20 века в ходе аграрной реформы Петра Столыпина несколько миллионов крестьян переехали жить в Сибирь – и она начала развиваться. Но тогда у людей были стимулы – переселенцы получали значительную материальную поддержку от государства для обустройства на новом месте, да и земли им отмеряли ровно столько, сколько они способны обработать.

В нашем же случае о какой-то материальной поддержке речь вообще не идет. Пока обсуждается лишь возможность выдачи некоей льготной «арктической ипотеки», да и то в перспективе.

Как Америка обживает Аляску

Аляска не менее суровый край, где полно малообжитых территорий. Чтобы их освоить, американцы тоже раздают земли. Правда с другим размахом — до 50 гектар.

Кроме того, местные обитатели имеют налоговые льготы, а главное — так называемый «нефтяной бонус». Четверть доходов от добываемой здесь нефти в равных долях распределяется между всеми жителями Аляски — от младенцев до стариков. Ежегодные выплаты зависят от мировых цен на нефть и варьируются от 1500 до 3500 долларов на каждого. По американским меркам, это немного, а с точки зрения россиян — суммы весьма внушительные. Вряд ли многодетная семья или наши северяне-пенсионеры отказались бы от «нефтяной ренты». Но только кто же им даст?

Сергей МОРОХИН.

Фото Densegodnya.ru