Как сообщает Комистат, задолженность населения Республики Коми по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец года составила 12 миллиардов рублей. Из них почти миллиард – это безнадежные долКак сообщает Комистат, задолженность населения Республики Коми по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец года составила 12 миллиардов рублей. Из них почти миллиард – это безнадежные долги, которые невозможно взыскать.
Социальной поддержкой по оплате жилищно-коммунальных услуг пользовалась без малого треть населения – 229199 человек. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 925 рублей.ги, которые невозможно взыскать.
Социальной поддержкой по оплате жилищно-коммунальных услуг пользовалась без малого треть населения – 229199 человек. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 925 рублей.Социальной поддержкой по оплате жилищно-коммунальных услуг пользовалась без малого треть населения – 229199 человек. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 925 рублей.
Социальной поддержкой по оплате жилищно-коммунальных услуг пользовалась без малого треть населения – 229199 человек. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 925 рублей.
Безнадежный миллиард
Как сообщает Комистат, задолженность населения Республики Коми по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец года составила 12 миллиардов рублей. Из них почти миллиард – это безнадежные долКак сообщает Комистат, задолженность населения Республики Коми по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец года составила 12 миллиардов рублей. Из них почти миллиард – это безнадежные долги, которые невозможно взыскать.