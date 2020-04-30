Минувший апрель столичным жителям пришлось провести в условиях самоизоляции, в результате у льготников пропали социальные проездные.

Вопрос о компенсации обсуждался на разных уровнях. В результате решили, что апрельские проездные в мае будут недействительными. Об этом сообщил на днях Сыктывкарский центр

соцзащиты. После этого уже неделю в «Трибуну» поступает множество обращений с просьбой разъяснить ситуацию.

На запрос редакции разъяснение дала пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.

«Социальные проездные билеты (СПБ) продают перевозчики в пунктах продаж, определенных муниципалитетами, все средства от продажи СПБ получают перевозчики, которые осуществляют деятельность на данной территории по договору с администрациями. Соответственно, в каждом муниципалитете вопрос по социальным проездным (продление апрельских на май, возврат средств за апрельские и т.д.) решался различно, исходя из сложившейся на их территории обстановки.

В большинстве городов и районов республики транспортное обслуживание в апреле сохранялось, в таких муниципальных округах действие апрельских проездных было решено не продлевать. В некоторых районах (Ижемский район, Вуктыл, Прилузский район и др.) действие апрельских социальных проездных было решено продлить на май, в других (Сосногорск) – вернуть деньги, т.к. все маршруты были отменены полностью. Информацию о принятом решении администрации МО размещают на своих сайтах», – говорится в ответе министерства.

С учетом ограничительных мероприятий реализацию социальных проездных билетов на май в муниципальных образованиях планируется производить только работающим льготникам по заявкам организаций, в которых они работают.

Следует добавить, что и ездить теперь придется по новым правилам. Горожане должны пользоваться общественным транспортом только при условии сохранения безопасной дистанции между пассажирами. Учитывая число дачников, желающих отправиться за город в автобусах, сделать это будет непросто: потребуются добавочные автобусы, которых не хватает.

Скорее всего, решение не продлевать на май апрельские проездные принято по соображениям безопасности. Власти рассчитывают, что в разгар эпидемии пассажиров в автобусах будет меньше. Другой вопрос, что чиновникам надо было честно и откровенно об этом сказать, а не «темнить» до конца апреля.