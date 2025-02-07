Волонтеры из Коми, принимавшие участие в очистке пляжа Анапы (см. «Трибуну» от 24.01.2025 г.), вернулись домой, привезя образцы для научных исследований. Специалисты Института биологии КНЦ используют их для разработки новых препаратов очистки побережья от мазута.

Биотехнологи решили помочь в спасении Черного моря по собственной инициативе. Татьяна Щемелинина, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии, уже создала несколько уникальных биопродуктов. Ее препараты «БИОТРИН» и биогеосорбент «ГЕОЛЕКС®» доказали свою эффективность в Арктике, очищая почву после аварий на нефтяных месторождениях, нефтепроводах и хранилищах нефти. И эти разработки крайне пригодились бы сейчас на юге. Но справятся ли препараты с загрязнениями в других условиях, предстоит еще выяснить.

Данные уточняются

С места экологической катастрофы волонтеры доставили загрязненный мазутом песок, мазутные лепешки, морскую воду с мазутом и эмульсию. Используя эти образцы, ученые попытаются создать препарат, который будет безопасен для экосистемы Черного моря.

– Мы попробуем выделить штаммы аборигенных микроорганизмов, которые способны разлагать мазут и работать в условиях повышенной солености, – пояснила Щемелинина. – На их основе мы надеемся разработать эффективный биопрепарат, нетоксичный для живых организмов.

Ученые пока ожидают уточненных данных о составе мазута, который вылился из танкеров и регулярно выбрасывается на побережье. По данным оперативного штаба, он содержит дополнительные токсичные вещества, что усложнит процесс очистки.

– Если это подтвердится, то сначала потребуется нейтрализовать эти вещества. А когда условия станут благоприятными, можно запускать процесс биологического разложения мазута, – отмечает Щемелинина.

Исследования займут около двух месяцев: сначала ученые выделят новые штаммы микроорганизмов, затем протестируют их эффективность в лабораторных условиях. Уже проведены эксперименты с имеющимися препаратами – биопрепаратом «БИОТРИН» и биогеосорбентом «ГЕОЛЕКС®» – и отмечен положительный эффект очистки от мазутного загрязнения в лабораторных условиях.

Прежде чем применять биопрепараты в больших масштабах, их безопасность для человека и экологии должна быть подтверждена заключением специализированных институтов. Этот процесс может занять несколько месяцев, но если испытания пройдут успешно, препарат будет готов к массовому производству.

– Его выпуск потребует значительных объемов и привлечения крупных биотехнологических предприятий. Пока точные расчеты отсутствуют, но понятно, что объемы работ предстоят значительные. Скорее всего, наши микроорганизмы будут применяться на удаленном грунте – на шламонакопителях, а не на пляже. А рекультивацией загрязненного грунта с нашим препаратом займутся лицензированные компании.

Трудная задача

К устранению последствий катастрофы в Керченском проливе уже подключились ученые из разных институтов, и каждый в своей сфере ищет способы спасти море. Однако ситуация остается сложной. В Арктике очистка почвы с помощью биопрепаратов, созданных Татьяной Щемелининой, занимала не менее трех лет. Но в случае с Черным морем задача труднее. Один из вызовов – скрытые загрязнения. В некоторых местах, как отмечают волонтеры, мазут уже занесен песком, и его можно обнаружить только при раскопках. Кроме того, море продолжает выбрасывать новые порции мазута на очищенные пляжи.

Возьмут ли биопрепараты ученых из Коми для устранения катастрофы на побережье, еще неизвестно. Тем не менее, они продолжат эксперименты.

– Загрязнение мазутом настолько большое, что существующих технологий для его устранения не хватит. К ликвидации аварии нужно срочно привлекать всех, у кого есть научно обоснованные разработки по ликвидации нефтеразливов и которые доказали эффективность на практике, – не скрывает масштабов биотехнолог. – Многие мои коллеги занимались подобными работами, и их знания нужно учитывать.

Наталия БЕШКАРЕВА.

Фото из архива Татьяны Щемелининой.