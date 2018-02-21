Бизнесмены делают большие деньги на «дармовом» песке, «убивая» сельские дороги

В статье «Деньги уходят в песок», опубликованной в октябре прошлого года, «Трибуна» рассказала о так называемом «песчаном бизнесе» в Сыктывдинском районе.

Напомним, что с берега реки Сысола близ деревни Парчег многотонные грузовики уже несколько лет вывозят песок для столичных строек. При этом хозяева карьера не хотят тратить свою прибыль на ремонт сельских дорог, которые «убиваются» большегрузами. В результате асфальтовая дорога между сыктывдинскими деревнями стала «полосой препятствий» для легковушек и школьных автобусов.

Об этом знают и в районной администрации, и в дорожном ведомстве, и в Минпроме, который выдает лицензии на добычу песка. Однако чиновники не реагируют, а между тем состояние дорожного полотна продолжает ухудшаться.

Местные жители обратились к депутату Сыктывдинского района Рафмиру Вагапову с просьбой остановить «убийство дороги». Вагапов разослал по ведомствам депутатский запрос. Он требует проверить условия использования карьера представителями частного бизнеса.

Кто разрешал?

За прошедшие месяцы депутат Вагапов получил ответы из прокуратуры, администрации района и Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта. Прокуроры сообщили, что нарушений со стороны предпринимателей при добыче песка они не обнаружили. Минпром отделался отпиской, сославшись на запрет «кошмарить бизнес». В подписанном первым заместителем министра ответе говорится, что в обращении депутата «не указываются факты, являющиеся основанием для организации проверки», а по вопросам хранения песка запрос перенаправлен в администрацию сельского поселения «Зеленец».

Следует отметить, что в этих ответах ничего не говорится о том, как вывозится песок. То есть чиновники проигнорировали саму суть депутатского запроса: на каком основании предприниматели разбивают муниципальную дорогу? Кто это разрешил?

Товар со дна

Самым интересным оказался ответ из администрации района, проверившей документацию, согласно которой на территории муниципалитета предприниматели занимаются добычей и хранением песка. И вот что выяснилось.

Песок на арендованных участках имеется, однако места его выемки обнаружены не были. Возник вопрос: откуда он взялся? Оказывается, арендатор ООО «Спецстроймеханизация» заключил договор с ФБУ «Администрация Севводпуть» на производство дноуглубительных работ в том месте реки, где она подходит к участку складирования грунта.

В навигацию 2017 года такие работы были проведены, намытый песок уложили в бурты на арендованных участках. Его-то и использует арендатор участка для продажи строительным организациям и частникам. Здесь песок грузят на 40-тонные самосвалы, которые следуют в Сыктывкар, попутно разбивая деревенские дороги.

Песочные караваны

За машину песка дачники платят от 5 до 8 тысяч рублей. Строительные и дорожные предприятия рассчитываются по своей смете — где-то в пределах 400 рублей за кубометр. Летом, а особенно весной, по наблюдению депутата Вагапова, по дороге идет сплошной поток самосвалов с песком. То есть арендатор участка имеет весьма прибыльный бизнес, а потому, как считает Вагапов, просто обязан участвовать в содержании и ремонте дороги.

Однако, по словам депутата, в нынешнем законодательстве имеется прореха. Минпром отвечает за недра и выдает лицензию на добычу, за что получает определенные средства. Остальное его мало волнует. Сельская администрация, сдавшая предпринимателю в аренду участок земли, тоже имеет какие-то деньги. А за состояние дороги отвечает вроде как район, у властей которого на ремонт просто нет средств.

Депутат Вагапов считает, что ситуацию нужно исправить, внеся на уровне Госсовета поправки в законодательство, регулирующее выдачу лицензий. Минпром при выдаче лицензии на аренду земли, которая будет использоваться в качестве карьера, должен это учитывать, внеся в договор условия по содержанию дорог. А еще — поду-мать о продаже «дармового» песка. Предприниматели в Парчеге делают деньги из воздуха, получая их от торговли извлекаемыми недрами — тем самым песком.

Стоит отметить, что администрация Сыктывдинского района направила запрос в Минприроды РК о правомерности деятельности предпринимателей в Парчеге при производстве дноуглубительных работ.

Кстати сказать, скоро начнутся дачные работы, и дорога от Зеленца до деревни Парчег опять станет непроезжей. А денег на ее ремонт в текущем году ни в районной, ни в республиканской казне не запланировано.

Анатолий ПОЛЬКИН.