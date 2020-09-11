Благотворительность – под запретом? Власти отказались от подарка, который пенсионер пытался преподнести бездомным сиротам

По закону, детям-сиротам, достигшим совершеннолетия, власти обязаны предоставить жилье. Своего жилищного фонда у муниципалитетов практически нет. Поэтому квартиры для этой льготной категории муниципалам приходится покупать на вторичном рынке.

Зная об этом, житель Микуни Владимир Анискевич предложил свою благоустроенную квартиру в центре города, но получил отказ. О причинах отказа он еще год назад попытался узнать у главы Усть-Вымского района Галины Плетцер. Ему ответили, что такие закупки проводятся только на конкурсной основе.

Как выяснил пенсионер, в том же доме, где он живет, администрация готова приобрести несколько квартир. Правда, только с учетом социальной нормы – в пределах 36 кв.м. А площадь квартиры, которую предлагает Анискевич, больше – 52 кв.м. Но Владимир Михайлович заявил, что хочет продать ее по той же цене и за «лишние» метры не просит ни копейки. То есть готов их подарить.

Ничего лишнего

В своем письме В. Анискевич отметил, что в районе очередь на предоставление квартир детям-сиротам растянулась на 6 лет, а с учетом того, что жилье в городе практически не строится, очень трудно будет найти квартиры по существующей норме (от 18 до 36 метров), которые указаны в условиях проведения конкурсных процедур. Это значит, что сиротская очередь не уменьшится.

Так почему бы не воспользоваться предложением по улучшению условий жизни сирот, выполнив обязательства государства перед ними ровно за те же выделенные из бюджета деньги, не потратив лишнего?

Заканчивалось письмо риторическим вопросом: неужели в Коми запрещена благотворительность?

За прошедший год пенсионер обращался во многие инстанции — от районной прокуратуры до администрации президента. Из Москвы ему ответили, что подобные вопросы решаются на местном уровне.

В местной администрации Владимиру Михайловичу по-дружески пояснили, что любое отступление от буквы закона о закупках строго карается. А при такой покупке, какую предлагает В. Анискевич, надзорные органы могут усмотреть признаки коррупции. Такие случаи уже были в одном из северных районов республики. И теперь чиновники боятся проявлять любую инициативу.

Анатолий ПОЛЬКИН.