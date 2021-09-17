В последнее время в республиканских СМИ и в социальных сетях развернулась полемика о судьбе намеченного на 2022 год Чемпионата мира по хоккею с мячом. Спортивные чиновники заявляют, что стадион якобы полностью готов к новому сезону.



1 сентября на ленте «Комиинформа» появилось сообщение о том, что сыктывкарский «Строитель» в этот день провел на поле стадиона разминку, а главный тренер клуба Павел Франц заявил, что тренировки идут уже с 18 августа. «В первых числах октября, если погода позволит, встанем на лед», – сказал главный тренер.

Однако вскоре пошли весьма странные сообщения, в которых говорилось, что «запуск западной трибуны Республиканского стадиона отложен на неопределенный срок». Как пояснила министр физической культуры и спорта Коми Наталья Карина, «чтобы открыть западную трибуну, нужно минимум 36 миллионов рублей».

Также сообщалось, что не решен вопрос о выделении финансирования на обслуживание стадиона. А по словам экс-главы Минспорта Коми Виталия Савилова (недавно он скоропостижно оставил министерское кресло), дополнительное финансирование на содержание стадиона составит около 52,1 млн рублей в год.

Подлил бензина в огонь разгорающегося скандала и телеканал «Юрган», где появился комментарий Заслуженного тренера России Владимира Янко. Он жестко «прошелся» по властям Коми за реконструкцию Республиканского стадиона. «Стадион-то вы построили, но он же явно не для хоккея с мячом. Вам бы, конечно, делать крытый дворец, чтобы он был многофункциональный. А так – стадион и стадион. Ну стоит и стоит. Футбола у вас все равно не будет в этом Сыктывкаре, правильно?» – съязвил Янко, добавив про вероятную отмену Чемпионата мира в Сыктывкаре, который должен стартовать в марте 2022 года.

А еженедельник «Источник новостей» добавил, что, «учитывая близость Владимира Янко к руководству международной федерации бенди и отечественной федерации хоккея с мячом, его слова можно интерпретировать как «прощупывание почвы» о возможности отмены Чемпионата мира в Сыктывкаре. Тот же В. Янко заявил, что «Иркутск имеет преимущества в этом плане. У них великолепный дворец спорта».

Бешеные деньги

«Трибуна» обратилась к председателю совета ветеранов спорта Сыктывкара Анатолию Соловьеву с просьбой рассказать о ситуации с подготовкой стадиона к эксплуатации. Напомним, что А. Соловьев работал директором республиканского стадиона с 1991 по 2001 годы, а с 1983-го по 2008-й являлся начальником хоккейной команды «Строитель».

– О строительстве нового стадиона речь заходила еще при Юрии Спиридонове, но планы остались на бумаге, – рассказывает Анатолий Соловьев. – А в 2016 году тогдашнему главе республики Сергею Гапликову был предложен проект строительства крытого ледового дворца на 5 тысяч зрителей. Финская фирма из города Лаппеенранта предлагала построить его «под ключ» за 7 459 миллионов евро. Курс евро тогда был равен 81 рублю, так что строительство дворца могло обойтись нам меньше чем в миллиард рублей. Однако проект также «зарубили».

Три года назад вместо строительства нового дворца началась глобальная реконструкция существующего стадиона, которая обошлась республиканскому бюджету почти в 4 млрд рублей.

Но как заявил Владимир Янко, в результате реконструкции получился объект, никакого отношения к хоккею не имеющий. Про стоимость лучше и разговор не заводить – за примерно сопоставимые деньги в стране строятся ультрасовременные крытые ледовые дворцы на востоке страны, например, «Кузбасс» в Кемерово.

«Если министры не знают…»

– Неделю назад ветераны спорта осмотрели весь стадион и были просто ошарашены увиденным, – продолжает Анатолий Соловьев. – Первое, что поразило – на трибунах установлены пластиковые кресла, на которых болельщики будут сидеть в морозы. Но без ватных штанов и тулупов это невозможно. К тому же пластиковые стулья будут ломаться на холоде, а это дополнительные расходы.

В бытность министром Николая Бережного я спросил у него о том, можно ли при реконструкции установить на центральной трибуне калориферы, чтобы запустить туда горячий воздух? Такое я видел на стадионах в Финляндии. Ответ министра обескуражил: «Я просил установить на стадионе флагшток для знамени, но мне отказали – не предусмотрено проектом».

Сразу же у ветеранов возник другой вопрос: как будет очищаться центральная трибуна от снега, который туда будет попадать в любом случае? Удивило и отсутствие раздевалок на запасном поле. Значит, хоккеистам придется метров сто идти до льда из раздевалок, расположенных под центральной трибуной. Это вообще нонсенс!

Но главная, на мой взгляд, проблема – это искусственное ледяное поле. Такой лед, какой будет на нашем стадионе, укладывается исключительно в крытых ледовых дворцах. Дело в том, что трубки, по которым проходит хладагент, уложены на утеплитель, а он в свою очередь находится на бетонных плитах. Но это – во дворце, а у нас – именно стадион, поэтому утеплитель уложен прямо на землю.

У ветеранов возник вопрос: каким образом можно будет проморозить землю под утеплителем (и можно ли ее проморозить вообще?). Ответа мы не получили, а испытаний пока не проводилось. А если не проморозить нижний слой, то можно ли будет выводить на замерзшее поле льдоуборочную технику? Она ведь может продавить трубки. И вообще, сможет ли «Строитель» выйти на лед в начале октября?

Нужно отметить, что такое уже было – на стадионе «Ракета» в Казани. Пришлось все переделывать, что обошлось в «копеечку». Там деньги нашлись, а вот откуда они возьмутся у нас, если даже министры не знают, на что содержать стадион?..

– Мне очень жаль руководство стадиона, непростая им выпала доля – стоять все время с протянутой рукой, – подытожил Анатолий Соловьев.

Виктор СЕМЕНОВ.