Владимир Косов – человек в республике известный. Врач-хирург, который полвека своей жизни отдал медицине. Кроме того, он влиятельный политик, вице-спикер, депутат Госсовета Коми, трижды прошедший через горнило открытых выборов.



В Восточный одномандатный округ, представителем которого в региональном парламенте является врач Косов, входят Корткеросский, Усть-Куломский и Троицко-Печорский районы. По величине – это небольшое европейское государство, которое Владимир Алексеевич объездил вдоль и поперек и, конечно, отлично знает все его «трещинки» и «болевые точки».

Ветеран отечественной медицины уже в том возрасте, когда можно выйти на заслуженный отдых и получать удовольствие от общения с внуками. Но размеренная жизнь пенсионера-дачника – это не про него…

Скальпель, зажим… анекдот

Владимир Косов, что называется, ранняя птаха. В 4 утра он уже на ногах. Чтобы быть в форме – обязательно зарядка и силовые упражнения. В семь утра — неважно, какой это день — суббота или воскресенье, Новый год или 9 Мая — он уже в Республиканском онкологическом диспансере, на врачебном обходе.

До восьми часов, когда начинаются операции, Косов успевает обойти почти всех больных. И для каждого найти нужное слово — дружеское или участливое, в зависимости от настроения пациента. А иногда даже анекдот. «Ведь общение — такой же необходимый инструмент в арсенале хирурга, как зажим и скальпель, — считает доктор Косов. — Любой человек, узнав о том, что у него рак, испытывает тяжелейший психологический шок. Вывести его из этого состояния, объяснить, что даже это тяжелое заболевание не приговор, – значит, включить в борьбу против болезни».

За полвека работы Владимир Косов лично провел почти 25 тысяч операций, большинство из которых оказались успешными.

Страшная потеря

Три депутатских срока в парламенте – тоже не шутки. Особенно если тщательно вникать (а по-другому Косов и не умеет) во все проблемы республики, и в первую очередь – своих избирателей.

Последние несколько лет работа в парламенте была особенно сложной. После «черного сентября» 2015 года, когда была арестована верхушка региона, в Коми началась кадровая чехарда, которая до сих пор не закончилась.

В Госсовете тоже появилось немало новичков. И старожилу Косову пришлось взять на себя двойную нагрузку. Он стал вице-спикером, курировал силовой блок и здравоохранение. Щедро делился опытом с молодыми коллегами, не раз выручал и спикера Госсовета Коми. Особенно сложно морально было в последнее время, когда в самом парламенте начались споры и разногласия…

Так уж совпало, что именно в это сложное время Владимир Косов перенес страшную потерю – умерла его мама Анна Денисовна.

— Терять родных людей тяжело, для меня мама была очень близким, дорогим человеком. Мы жили вместе, понимали друг друга с полуслова. Ее очень не хватает, — рассказал «Трибуне» В. Косов. — Мне все время кажется, что приду домой, открою дверь, а она уже меня встречает. Ведь сколько бы нам ни было лет, мы для родителей всегда остаемся детьми. Мама любила возиться с землей, в нашем доме все подоконники были заставлены рассадой, выращивала цветы. Зная все это, я с детства мечтал построить свой дом…

— Вы его построили?

— Да, и горжусь этим. Правда, нелегко все далось. Сколько пришлось кирпича перетаскать, других материалов, зато освоил профессию строителя. Было трудно, но мама и жена меня поддерживали. А дом для сына я не только построил, но и спроектировал. Думаю, если б я не стал врачом, то, возможно, был бы сейчас неплохим столяром или плотником.

История одной семьи

— Вы рассказывали, что жизнь вашей мамы была нелегкой.

— Она была старшей в семье, где росло тринадцать детей. Ее отец работал учителем в школе, мама — пчеловодом. Простая трудовая семья. Когда грянула война, отец мамы и ее сестра ушли на фронт. Моей маме пришлось прекратить учебу в пединституте, чтобы помогать растить младших сестренок и брата. Жили они в Винницкой области, которую захватили немцы. Жители небольшого села пытались эвакуироваться, но было уже поздно, пришлось возвращаться. А когда семья вернулась, на месте их дома была огромная воронка. Жили в землянке. А через несколько лет в один злосчастный день пришли две похоронки… Погибли и мой дед, и тетя. От этих известий бабушка моя заболела, и все легло на плечи моей мамы.

— А как познакомились ваши родители?

— Отец приехал в нашу деревню к другу и увидел маму. На следующий день пришел просить ее руки. Это было неожиданно, ведь мама не знала этого Алешу и никаких чувств к нему не испытывала. И вдруг ее младшая сестренка спросила у него, купит ли он ей пальто. Тот по-отцовски погладил ее по голове и произнес, что оденет всю семью. С того дня Алеша и Анна Косовы — мои будущие родители – поднимали семью вместе. Папа водил катера в Латвии, Украине, Белоруссии, там, где строили мосты. Так что мои родители исколесили полстраны. Они прожили в любви и согласии пятьдесят лет.

— Теперь понятно, кто для вас был примером.

— Не только для меня, но и для брата. Мы с братом стали врачами. Валерий сегодня доктор медицинских наук, профессор. У меня трое детей, растут внуки… Но всегда перед глазами пример наших родителей, их отношение к нам, детям, их умение сохранить семью. Мы жили вместе, моя мама и моя жена Зинаида всегда ладили между собой. Все это видели наши дети, которые тоже воспитывались в любви и уважении.

Дорогая наша медицина

По словам вице-спикера Госсовета Коми, в последнее время на здравоохранение выделяются значительные ресурсы, в работе используются современное оборудование и препараты, однако количество жалоб на работу врачей растет.

— Одно дело, если вред здоровью пациента нанесен по халатности врача, но течение болезни, к примеру, аллергические реакции, не может предугадать никто. При этом много жалоб бывает надуманных, не связанных непосредственно с лечением: кровать скрипучая или санитарочка кому-то не так ответила… Я считаю, что за осложнения у больных врачам не должно грозить уголовное наказание. Ответственность перед пациентами, как это делается во всем мире, необходимо страховать.

— К сожалению, онкологических больных в республике меньше не становится. Что делать?

— Проходить своевременное обследование, следить за своим здоровьем и, главное, не падать духом. Медицина не стоит на месте. Но в каждом случае нужно разбираться отдельно.

Здравоохранение сегодня, пожалуй, самая затратная отрасль. Например, один компьютерный томограф стоит столько, сколько раньше вся больница. А сегодня на КТ к тому же отправляют всех, у кого подозрение на пневмонию и COVID-19. Техника не выдерживает нагрузку. В Воркуте вот недавно аппарат вышел из строя, нужно было срочно решать проблему.

Республика взяла на себя массу обязательств по обеспечению больных орфанными (редкими) заболеваниями, а стоимость лечения одного такого больного доходит до 27 миллионов в год. Онкологические, гематологические лекарства — безумно дорогие. Но если это лечение не обеспечить — больной умрет. Поэтому мы должны найти эти средства.

Кстати, социальные расходы в Коми несопоставимы с расходами соседних к нам Вологодской и Кировской областей. У нас одних льгот почти на 8 миллиардов рублей — это больше, чем у некоторых субъектов весь их бюджет.

Конечно, мне, как депутату, хочется помочь всем, но наши возможности не безграничны. И если во время обсуждения бюджета стоит вопрос: крыша на ферме в Важкурье или, к примеру, новый театр – я проголосую за крышу. В моем округе транспортное «плечо» почти 700 километров в одну сторону, сотни поселений. Ездить часто на такие расстояния очень сложно.

Я часто мотаюсь по районам и знаю, что свои «болевые точки» есть в каждом селе и поселке. Нужно заниматься газификацией, строительством ФАПов, благоустройством дворовых территорий, содержанием детских площадок и т.д. Но давайте смотреть не только на то, что не сделано, но и замечать позитивные перемены. Только в Корткеросском районе за последние годы построено девять садиков, первая в республике роботизированная ферма, первая в районе модельная библиотека (из города приезжают посмотреть, такая получилась конфетка!), отремонтировано немало дорог.

Вообще, следует дорожить тем, что имеешь. Хотя, с другой стороны, люди справедливо критикуют власть, в том числе и депутатов, за ошибки. Мы отвечаем перед людьми за все, что происходит в нашей республике. Работы еще много.

Беседовала Любовь ВОРОБЕЙ.