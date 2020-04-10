Больница — опасное место? Адвокат, лечившийся в Корткеросской ЦРБ, написал заявление в прокуратуру

Республика Коми не только оказалась в лидерах по числу заболевших на душу населения, но «отличилась» еще и в другом: очагами заражения стали медицинские учреждения, а первым из них — Эжвинская больница.

В конце прошлой недели в «Трибуну» позвонил житель села Маджа Николай Гилев, сообщивший, что его жену, вчера привезенную в Корткеросскую районную больницу с инсультом, завтра уже выписывают. Якобы потому, что в больницу свозят больных коронавирусом из Сыктывкара.

Возмущенный Н. Гилев обратился к лечащему врачу Екатерине Митяковой, которая заявила, что делается это по приказу Министерства здравоохранения, так что жаловаться надо туда, врачи лишь выполняют указание начальства. Корреспондент «Трибуны» связался с ординаторской, однако лечащего врача не застал.

На следующее утро выяснилось, что пациентку выписали. В приемной главврача пояснили, что сделано это с профилактической целью: дабы она не заразилась от поступающих больных. В понедельник в пресс-службу Минздрава было направлено письмо на имя министра с просьбой прояснить ситуацию в Корткеросской ЦРБ, однако оказалось, что таковая служба уже не работает. А затем выяснилось, что и сам министр ушел в отставку и расхлебывать ситуацию придется другим…

Однако точка в этой истории не поставлена. В редакцию поступило заявление от известного в республике адвоката, автора и ведущего программы «Телезащитник» Евгения Рогацкого, которое он отправил в прокуратуру 8 апреля. Приводим его с некоторыми сокращениями.

«В СМИ распространена информация о выявленном в больнице с. Корткерос пациенте с инфекцией коронавируса. По имеющейся информации, пациент был переведен в Корткеросскую ЦРБ из Эжвинской больницы, где был отмечен очаг заболевания. Корткеросскую больницу посещало немало местных жителей (в том числе в ней лечился и я), входящих в группу риска. Таким образом, имеются все основания предполагать о возможном инфицировании жителей района. Прошу выяснить, по чьему указанию, был осуществлен перевод пациента из Эжвинской больницы в Корткеросскую, какие профилактические меры для этого были созданы.

В случае выявления факта состава преступления в действиях должностных лиц (возможно, aппарата бывшего главы РК, Минздрава РК, администрации Корткеросского района, руководства Корткеросской и Эжвинской больниц) привлечь виновных к уголовной ответственности на основании дополнений к УК РФ».

Если прокуратура выявит в случившемся в Корткеросской больнице состав преступления, Дмитрий Березин не отделается одной лишь отставкой, считает адвокат Е. Рогацкий.

Анатолий ПОЛЬКИН.