Двухлетний ребенок из деревни Верхний Воч Усть-Куломского района провалился под лед и утонул в реке. Трагедия произошла вечером 15 марта.

Как рассказали «Трибуне» коллеги убитой горем Анны Туркиной (женщина работает в Нижневочевской школе старшей вожатой), с супругом Александром они воспитывали троих детей. Живут в Верхней Вочи, семья благополучная, трудолюбивые, в селе все их уважают.

– Это большое горе для всего села. Мы все до сих пор в шоке! Как такое могло произойти? Даже слов не подобрать, чтобы выразить соболезнование родным, – говорят учителя Нижневочевской школы.

Сельчане испокон веков круглый год воду берут из реки Воч. По их словам, вода там очень вкусная и кристально чистая. Пусть даже во дворе есть колодцы (а сейчас у кого-то и скважины), все равно местные ездят на реку. И берут с собой детей, чтобы покатать их на снегоходе.

Вот и в тот злополучный вечер супруги поехали за водой на снегоходе. Так как было тепло, взяли собой и двухлетнего Артема. Женщина набирала воду и ведро передавала супругу, который переливал ее в канистру. Ребенок в это время сидел на «Буране».

В это время на снегоходах возвращались рыбаки. Когда подъехали к Туркиным, остановились. Александр заговорил с ними. А мать продолжала набирать воду. Мальчик, видимо, решил встать с «Бурана». Он успел сделать всего пару шагов и провалился в воду. Оказалось, что недалеко от берега была припорошенная снегом промоина. Течением малыша мгновенно затянуло под лед.

Александр немедленно нырнул под лед, но спасти сына не смог – течение было сильным. Искать помогали и рыбаки. Уже стемнело, и поэтому они не смогли сориентироваться.

Тело ребенка спасатели обнаружили утром 16 марта. По официальным данным, подняли его в 15-20 метрах ниже по течению, которое находилось практически на поверхности.

Вчера, 18 марта, маленького Артема похоронили на сельском кладбище.