23 декабря Госдума в окончательном чтении приняла поправки в федеральный закон об особо охраняемых природных территориях. Норма, позволяющая изымать участки из нацпарков, в итоговую редакцию не попала.

Первоначальный вариант законопроекта, который был внесен в Госдуму в июне этого года, позволял правительству менять границы национальных парков и исключать из их состава территории. Против этого выступили многие организации, в том числе «Гринпис», «Российское экологическое общество». Они указывали, что из-за этой нормы могут пострадать 63 ООПТ по всей стране, в том числе национальный парк «Югыд ва», на территории которого находится золотоносное месторождение Чудное.

В окончательной редакции законопроекта норма звучит так: «Земельные участки и природные ресурсы, расположенные в границах национальных парков, находятся в федеральной собственности и отчуждению не подлежат, за исключением земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, включенных в состав национальных парков».

«После передачи участков в региональную или муниципальную собственность они могут быть предоставлены физическим или юридическим лицам в соответствии с земельным законодательством, — цитирует ТАСС пояснение одного из инициаторов законопроекта, сенатора Елены Зленко. — На таких участках можно будет вести садоводство и огородничество, индивидуальное жилищное строительство, виды их разрешенного использования будут определяться положением о соответствующем нацпарке, утверждаемом Минприроды».

«Мы приветствуем принятие этого закона. Он не только сохраняет запрет на изъятие земель, но и поможет решить основные проблемы граждан, проживающих в национальных парках», — уверен руководитель программы «Гринпис» по ООПТ Михаил Крейндлин.

Однако лоббисты застройки заповедных территорий не откажутся от своих планов, считает он. Поэтому и в наступающем году не стоит терять бдительность.