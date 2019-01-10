А вот «Кукиш» вам! Борис Суранов не любил занудства и официоза

15 января в Национальной галерее РК откроется выставка памяти Бориса Суранова. Она приурочена к годовщине ухода талантливого журналиста (работавшего в том числе и в газете «Трибуна») и блогера, а непосредственно посвящена истории рок-самиздата.



Так случилось, что именно Борис «застолбил» за собой право называться первым музыкальным

самиздатчиком в Коми. В экспозиции под названием «Я не нарочно…» будут представлены журналы, которые он выпускал с 1988 по 1992 годы.

– Тот, кто знает о таком явлении, как самиздат о рок-культуре СССР, поймут, что эта выставка станет обрушением, – уверена ее куратор, заведующая отделом музейно-исследовательской работы Национальной галереи Коми Ольга Орлова. – Здесь можно будет увидеть и прочесть первые (и до сих пор нигде, кроме как в сурановском журнале «Кукиш», не опубликованные!) интервью Бориса с лидером группы «Аквариум» Борисом Гребенщиковым, уникальные фотографии сыктывкарской рок-тусовки конца 80-х.

Знаковая личность

В 1988-м Борису было 18 лет. Свои журналы он лично печатал на машинке, которую, к слову, одолжил ему местный «писатель-гуманоид» Сергей Буханцев. «Кукиш» представлял из себя пять листов формата А4, собранных обычными скрепками. Суранов сам был автором и издателем. Обычно журнал выходил тиражом в пять экземпляров. Максимум – 20, когда к тиражированию подключались друзья или, к примеру, родители друзей. Так, три номера на своей машинке помогала перепечатывать мама музыканта Владимира Молодцова, нынче широко известного всем как волынщик Вилли. Борис утверждал, что название родилось случайно. Он придумал его вместе с другом и соседом Шурой Петровым. Всего за три года вышло 10 номеров «Кукиша». А ведь были еще и другие его самиздатовские журналы:«Гейгоп», «Рио», «Урлайт», «Север-рок», «Охота», «Анды»…

После смерти журналиста 15 декабря 2017 года его брат Сергей по настоянию друзей передал весь самиздатовский массив Бориса в Национальный архив Коми.

– Проект «Я не нарочно…» – культурологический, – продолжает Ольга Орлова. – Потому что Борис Суранов – знаковая личность не только для республики, но и для всего Северо-Запада. Он вываливался из контекста провинциальной культуры. Он настолько чувствовал столичное время, что мог это транслировать. В этом и есть его уникальность. Далеко не в каждом регионе был такой Борис Суранов. Не случайно к его изданию «Кукиш» проявили интерес БГ, Силя (Сергей Селюнин, лидер группы «Выход»), Олди (Сергей Белоусов, лидер группы «Комитет охраны тепла») и другие. Кроме того, Борис был одним из главных организаторов рок-фестивалей «Рок-андеграунд» в Сыктывкаре в мае 1990 года и в январе 1992 года. Это подвижничество.

Выставка должна получиться, как минимум, не скучной. Ведь сам Борис терпеть не мог занудства, официоза. Он был ярким человеком, который во многом создавал вокруг неформальное культурное пространство. Причем – не прилагая к этому каких-либо видимых усилий, как бы «не нарочно»…

«Я не нарочно» – это строчка из песни Земфиры «Бесконечность». Именно ее друзья предложили сделать названием выставки, как отражающей сущность Бориса. Там есть продолжение – «просто случилось». И в этом тоже есть свой смысл…

Выставка продлится в Национальной галерее ровно месяц. К окончанию выставки будет издан каталог, который можно будет получить в день финишинга.

Лиля ВОВК.