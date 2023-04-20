Брат подставил брата (Криминал от 21 апреля)

В Жешарте охотник «сменил» имя, чтобы не платить штраф.

Мужчину задержали в охотничьих угодьях без охотничьего билета и разрешения на добычу трофеев. Инспектор, составлявший протокол, поверил нарушителю на слово, а тот соврал, назвавшись именем брата и сообщив чужие персональные данные. Выяснив это, суд наказал нарушителя штрафом в размере 2 тысячи рублей.

Угодил в тюрьму за разврат

Житель Усть-Куломского района вел в соцсетях переписку с несовершеннолетними.

Потерпевшими по уголовному делу признаны восемь мальчиков в возрасте от 10 до 15 лет. Установлено, что в 2015-2022 годах подсудимый общался с ними в интернете на сексуальные темы и требовал интимные фото. Кроме того, в отношении нескольких потерпевших мужчина совершил иные действия сексуального характера. Судом ему назначено наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима.

С легким паром!

Суровые воркутинские парни подрались в бане и выбили дверь в комнату отдыха.

Администратор банно-оздоровительного комплекса нажала кнопку тревожной сигнализации и вызвала росгвардейцев, которые задержали двух дебоширов. Мужчины 1980 и 1974 годов рождения так и не смогли толком пояснить, из-за чего разгорелся «сыр-бор».

Сельчанина забили до смерти

19-летний житель Визинги и два его 15-летних сообщника зверски избили знакомого.

В мае прошлого года трое нетрезвых молодых людей во дворе одного из домов села избили 49-летнего мужчину. Подростки и их взрослый приятель нанесли потерпевшему не менее 50 ударов кулаками, а затем 19-летний парень стукнул мужчину поленом по голове. Потерпевший скончался, а троица подельников предстала перед судом, который на днях вынес вердикт. Старший получил 7 лет строгого режима, младшие – по 3 года воспитательной колонии.

«Подарил» жуликам 8 «лимонов»

53-летний мужчина нашел в интернете «инвестиционный сайт», на котором решил испытать удачу, но стал жертвой мошенников.

В течение месяца он переводил жуликам деньги, всего около 8 млн рублей. Полицейские установили, что для связи с потерпевшим мошенники использовали номера, зарегистрированные в Москве и Свердловской области. Ведется следствие.

«Заминировал» кафе

Таким образом нетрезвый сыктывкарец пытался вернуть домой подругу.

В дежурную часть УМВД России по Сыктывкару поступило сообщение о том, что в одном из кафе по улице Морозова заложено взрывное устройство. На место незамедлительно выехали экстренные службы, посетителей эвакуировали. Полицейские со служебными собаками обследовали бар и прилегающую территорию, но подозрительных предметов не обнаружили. Злоумышленником оказался ранее судимый 37-летний мужчина. Он пояснил, что таким образом хотел заставить свою пассию вернуться. Возбуждено уголовное дело.