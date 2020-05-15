В апреле в нескольких населенных пунктах Усть-Вымского района возникла критическая ситуация с вывозом мусора. Произошло это из-за того, что ООО «Ухтажилфонд» не смог расплатиться с местными перевозчиками коммунальных отходов.



Долг регионального оператора только перед двумя районными подрядчиками превысил 30 миллионов рублей. В частности, перед ООО «Услуга» (на начало мая) — 17 млн 394 тыс. руб. Причем копился этот долг аж с марта прошлого года. И лишь когда стало ясно, что рассчитываться «Ухтажилфонд» не собирается, генеральный директор ООО «Услуга» Сергей Романов известил своего ухтинского партнера Дмитрия Кондратенкова об отказе вывозить мусор.

В марте-апреле С. Романов направил Д. Кондратенкову с десяток обращений, в которых указывал, что его предприятие находится в тяжелейшем финансовом положении, даже представил исполнительный лист, по которому Арбитражный суд в ноябре прошлого года обязал «Ухтажилфонд» заплатить ООО «Услуга» 12,7 млн рублей за вывоз ТКО. Но вместо исполнения решения суда уже за текущий год был накоплен долг в размере свыше трех миллионов рублей.

Напрасные слова

Сергей Романов пытался воздействовать на должника не только просьбами: он обращался в МинЖКХ, в местную администрацию и другие ведомства. По вопросу задолженности в Айкино прошла встреча министра природных ресурсов Романа Полшведкина с населением, после чего «Ухтажилфонду» было рекомендовано погасить задолженность.

А на следующей встрече с устьвымцами, которую проводила уже заместитель руководителя МинЖКХ Анна Тюрнина, регоператор сам заверил собравшихся, что примет меры. Дмитрий Кондратенков тогда похвастался, что правительство выделит его предприятию субсидии, нужно только немного потерпеть…

Кто виноват?

Однако ситуация с задолженностью не изменилась. А через некоторое время региональное

информагентство опубликовало сообщение: «Ухтажилфонд» начинает вывозить отходы в Усть-Вымском районе своими силами». Правда, причины этого господин Кондратенков назвал совсем другие: виноватым оказался не «Ухтажилфонд», а местный оператор, который якобы выдвинул невыполнимые условия. Между тем все требования были оговорены еще при заключении договора об оказании услуг, который подписали С. Романов и Д. Кондратенков.

По мнению Сергея Романова, в этом сообщении были передернуты и другие факты. Сообщалось, что задолженность по району за услуги по вывозу ТКО превысила 11 миллионов рублей, но это никак не относится к ООО «Услуга». Действительно, недоимка имеется, но возникла она по вине как раз «Ухтажилфонда». Еще в 2018 году региональный оператор должен был заключить договоры с населением, однако перепоручил это Усть-Вымской управляющей компании. Как сообщается в вышеупомянутой информации, эта компания «собрала с населения деньги за коммунальную услугу по обращению с ТКО, а региональному оператору средства так и не перечислила».

Как считает С. Романов, устьвымцев ввели в заблуждение. Получается, что «Ухтажилфонд» выступает чуть ли не в роли благотворителя – собственными силами вывозит мусор из двух десятков населенных пунктов, среди которых Жешарт и Мадмас. При этом договор между региональным оператором и ООО «Услуга» не расторгнут, а деньги за работу до сих пор не оплачены (по всей вероятности, о них «Ухтажилфонд» попытается «забыть»).

В очередь за деньгами

Как рассказал «Трибуне» Сергей Романов, вместо его фирмы в Усть-Вымском районе мусор сейчас вывозит некая сыктывкарская компания. Есть ли у нее лицензия, договор на проведение работ – Романову неизвестно. Скорее всего, деньги на оплату ее работы на первое время регоператор найдет. Откуда? Вероятно, за счет населения. Здесь стоит вспомнить, что раньше за вывоз мусора из обычной двухкомнатной квартиры граждане платили менее сотни рублей, а теперь в разы больше.

Подобная ситуация сложилась не только в Усть-Вымском районе, но и в других муниципалитетах. Как рассказал Сергей Романов, из разговоров с коллегами ему известно, что проблемы с оплатой испытывают в Княжпогостском районе, в Прилузском, судятся с регоператором и усинские коммунальщики…

Как недавно сообщалось в СМИ, долги регоператора перед перевозчиками в районах приближаются к полумиллиарда рублей. Бывший министр ЖКХ республики Константин Лазарев пообещал в начале года выделить регоператору субсидию в 58 миллионов. Однако Госсовет не дал согласия, цифру урезали до 42 млн рублей. И этого явно не хватит для погашения всех долгов.

Сергей Романов даже мрачно пошутил: мол, его фирме еще повезло – она стала первой в очередь в суд. То есть ООО «Услуга» еще успеет получить свои деньги (иск уже подан), а вот остальные могут остаться с носом. Учитывая финансовое положение регоператора, это вполне реально.

Анатолий ПОЛЬКИН.