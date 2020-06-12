Коми национальный музыкально-драматический театр находится в Сыктывкаре по ул. Бабушкина, 4. Это, так сказать, официальный адрес. А на самом деле коми театр (кстати, единственный в мире) находится… «нигде»…



Помещения в «Доме профсоюзов», которые арендуются Минкультом для театра, давно пришли в негодность. Попытка их отремонтировать обернулась крахом – строители сбежали, разворотив кровлю. И теперь театральная труппа превратилась в кочевников, выступающих на разных площадках – куда пустят.

В свое время бывший губернатор Коми Сергей Гапликов пытался решить проблему «бездомного театра» со свойственной ему «простотой», а именно: предложил собственнику – Федерации профсоюзов – подарить здание театру. Потом у него возникла другая идея: выкупить здание за казенные деньги.

Профсоюзы, естественно, отказались. Чиновники пытались на них давить, используя административный ресурс. Кстати, ранее подобные атаки на «Дом профсоюзов» предпринимала и команда бывшего главы республики Вячеслава Гайзера.

В итоге Гайзер попал в тюрьму, а Гапликову пришлось спешно убраться из региона, хотя, конечно, не из-за конфликта с профсоюзами, а по другим причинам. Но в любом случае вопрос о дальнейшей судьбе театра повис в воздухе.

Что обещают?

В мае эту «театральную» драму обсуждали на специальном совещании Госсовета.

Руководство Нацтеатра предложило несколько вариантов размещения будущего здания. Было высказано мнение, что он должен обязательно располагаться в центральной части столицы, занимать территорию, соответствующую всем требованиям, предъявляемым к подобным объектам.

По словам главного архитектора Сыктывкара Владимира Рунга, необходимо провести мониторинг всех возможных участков, обсудить их с привлечением архитектурного сообщества.

Заместитель председателя Госсовета Валентина Жиделева отметила, что рассматриваемый вопрос важен даже в условиях непростой эпидситуации. Но вопрос о строительстве нового театра не надо откладывать.

По результатам совещания было решено Министерству имущественных и земельных отношений республики и администрации города определить перечень подходящих участков. Одно из условий — оно должно быть в центре столицы.

По словам министра культуры Коми Сергея Емельянова, после того, как будет определено место, начнут подготовку участка к проектированию. А на октябрьской сессии внесут на рассмотрение Госсовета вопрос о финансировании работ по подготовке проектно-сметной документации на строительство нового здания Нацтеатра.

Также Сергей Емельянов заверил, что новый творческий сезон 2020-2021 годов, артисты проведут на одной из лучших сцен республики — в гимназии искусств. В ближайшее время театр и гимназия подпишут соглашение о сотрудничестве и согласуют графики работы.

«Надеемся, что нас не обманут»

«Трибуна» спросила художественного руководителя Национального музыкально-драматического театра Светлану Горчакову: появилась ли у творческого коллектива надежда?

— Я благодарна руководителю «Коми войтыр» Алексею Габову, что он не побоялся поднять вопрос на видеоконференции с Владимиром Уйба о строительстве нового здания национального театра. На следующий же день к нам в театр приходил Дмитрий Самоваров (руководитель администрации главы РК). По словам нашего директора театра Светланы Белорусовой, он ужаснулся, в каком состоянии мы находимся. Тут же зашевелился наш министр, видимо, понял, что дальше бездействовать нельзя. А то ведь были отписки, что ведутся работы. Но какие работы? Об этом ранее спрашивали у него и депутаты, и общественники. На совещании обещали, что в течение трех недель определятся с местом строительства. Очень надеюсь, что нас не обманут, — говорит Светлана Гениевна.

— Светлана Гениевна, министр вам обещал на следующий сезон зал гимназии искусств. Вы рады?

— Конечно, зал гимназии нам подходит. У нас с ними хорошие отношения. Но мы понимаем, что там детская территория и особые правила. И мы готовы подстраиваться под них. Кстати, мы там уже работали, и претензий к нам не было. Но арендную плату театр не потянет. За один показ нужно отдать 35 тысяч рублей. Поэтому Сергей Емельянов обсудил этот вопрос с министром образования Натальей Якимовой, которая обещала пускать нас в гимназию два раза в неделю. А аренда будет за счет бюджета. Нас это вполне устраивает. В остальные дни театр может гастролировать по селам. И такой план работы должен быть на четыре года, пока не построят новый театр.

— А где будут проходить репетиции?

— Это тоже непростой вопрос. Но решаемый. У нас ведь не только зрительный зал в плохом состоянии. По той же причине закрыт и репетиционный зал. Министр нам предлагал проводить репетиции в колледже культуры. Но мы категорически не согласны. Во-первых, нас там помещение не устаивает, оно меньше. У нас каждый день репетирует оркестр, вокал, балет и драма. А во-вторых, таскаться туда-сюда с декорациями, костюмами – это все по дороге угробить…

Екатерина МАКАРОВА.