Будем брать «сейф»! Иначе его возьмут китайцы

4-6 декабря в Санкт-Петербурге на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» обсудят ключевые вопросы развития Арктической зоны России.



Организатором форума выступает Ассоциация полярников, возглавляет которую Артур Чилингаров. В рамках форума состоится подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Коми и Ассоциацией, направленное на консолидацию усилий в вопросах привлечения инвестиций, системы подготовки кадров, социальной защищенности местного населения и экологии.

В форуме, который проводится седьмой раз, участвуют первые лица арктических регионов России, крупные промышленные «генералы», научная элита, федеральные министры, депутаты Госдумы и сенаторы. Республика Коми будет представлена большой делегацией во главе с Сергеем Гапликовым. Он выступит на пленарном заседании «Опорные зоны: региональные модели и роль государства» с презентацией Воркуты.

Сегодня на территории Арктической зоны расположено 14 монопрофильных городов, их главы (в том числе руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев) получат возможность задать вопросы, касающиеся развития своих муниципалитетов, представителям профильных органов власти. Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игорь Шпектор выступит модератором сразу двух социально ориентированных дискуссионных площадок: «Особенности строительства в полярных условиях» и «Комплексное развитие арктических моногородов».

Северный или Шелковый?

Ресурсы арктической территории России оцениваются сегодня в 30 триллионов долларов. Это своего рода сейф, в котором хранится наследство для будущих поколений. Но чтобы не потерять ключик к этому сейфу, уже сейчас надо обустроить и защитить эти территории, остановить отток населения.

Если тот же Северный морской путь не восстановим и не «застолбим» мы, то очень быстро его «приватизируют» другие. Например, Китай. С 2013 г. КНР официально стала страной-наблюдателем Арктического совета. В китайских СМИ ее роль определяется не иначе как «участник освоения Арктики». Уже сегодня Китай настаивает на том, что Арктика принадлежит не только приарктическим государствам, а всем странам мира, и ежегодно инвестирует в полярные исследования около 60 млн долларов. А Северный морской путь, который Россия считает своим, Китай называет «Морской Шелковый путь XXI века».