Будет и у вас в квартире газ! Правительство России утвердило «дорожную карту» повышения газификации регионов

К 2030 году уровень газификации российских регионов вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%, а граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами.

Это предусмотрено планом по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации, утвержденным председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Документ подготовлен по поручению президента России и включает мероприятия по нескольким важным направлениям. В их числе – совершенствование услуг по подключению к сетям, включая сокращение сроков и стоимости для потребителей, формирование благоприятных условий для расширения магистральной инфраструктуры, внедрение интеллектуальных систем учета поставляемого газа.

До 1 июля в Правительство должен быть представлен график догазификации населенных пунктов на 2021–2022 годы, где уже проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети.

До конца II квартала должны быть подготовлены предложения по формированию единой программы газификации до 2030 года. Она объединит существующие региональные планы, а ее реализации поможет единый оператор газификации.

Всего в «дорожную карту» вошли 54 мероприятия. Большая часть будет реализована в 2021–2022 годах. Минэнерго будет отчитываться о реализации плана перед правительством ежеквартально.