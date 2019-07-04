Будущему губернатору Коми обещали 20 тысяч марок по контракту с немецкой фирмой

В рамках форума «Молодежь Коми», который с 1 по 6 июля проходит в Финно-угорском этнопарке, Сергей Гапликов пообщался с его участниками. Причем в необычном формате.

Сначала на экран выводился вопрос, затем все сто с лишним человек при помощи мобильников через специальный сайт могли дать на него ответ из трех вариантов («за», против», «может быть»). Сам же губернатор отвечал на вопросы устно. Похоже, он быстро вошел во вкус — и разговор получился весьма откровенным.

«Показуха» или «бардак»?

При выборе слова, с которым у молодежи ассоциируется форум, на экране появились варианты: «опыт», «кайф», «дикий движ», «комар», «развитие». Но мелькнуло и слово «показуха». С. Гапликов поинтересовался, что автор имел в виду: желание показать себя или отсутствие результата? Ответа не последовало. Тогда глава признался, что сам, возможно, написал бы слово «бардак». «В хаотичности были открыты самые великие достижения. Таблица Менделеева тоже из хаоса появилась. Форум — это такое броуновское движение. Главное, чтобы результат был», — пояснил глава.

Тезис «Я горжусь своей страной» поддержали 84 человека из 119 (14 ответили «нет», 21 — «может быть»). «Моя гордость основывается на реальных делах. Я сам был участником событий, которые вызывают гордость и уважение за страну, — заявил С. Гапликов, имея в виду проведение Олимпиады в Сочи в 2014 году.

А вот один из молодых участников форума в свою очередь простодушно заявил: «Я горжусь своей страной, потому что я здесь родился. А родину, как и родителей, не выбирают».

Списывал на экзамене в «шараге»

Долгим по времени оказалось обсуждение тезиса «Лучшее образование — за рубежом». Его поддержали 24 человека. 56 посчитали его неверным, а 37 — вполне допустимым. Сергей Гапликов предсказуемо оказался в числе патриотов.

Кстати, у главы Коми три «вышки», которые он получил в престижных вузах страны — Московском государственном техническом университете имени Баумана, МГИМО и Всероссийской академии внешней торговли.

В Баумановке, которую студенты называли «шарага», у студентов домашние задания были круче, чем олимпиадный тест в Массачусетском университете, с гордостью рассказал глава.

— Меня, как инженера третьей категории, приглашали работать на завод «Люфтваффе» в Германию. Обещали 20 тысяч марок в год. Уже привезли контракт, который оставалось только подписать и ехать. Но я понимал, что не могу работать в фирме, которая выпускала «Мессершмитты», бомбившие наших детей, санитарные поезда и колонны беженцев во время Второй мировой войны, — сказал С. Гапликов.

Отвечая на вопрос, обманывал ли он преподавателей, глава признался, что терпеть не мог «материаловедение». Студенты-инженеры пренебрежительно называли эту дисциплину «тряпка». На экзамене по этому предмету он списывал, хотя позже все же честно проштудировал весь толстенный учебник и, кстати, «узнал много полезного».

Без рук, без ног, а герой

На вопрос «В жизни надо попробовать все?» утвердительно ответили 55 человек, 39 отрицательно, 14 — не определились. Сергей Гапликов вновь пошутил, обратившись к самым азартным: «А успеете?». «Если это не бахвальство, то дерзайте», — напутствовал он. Но, конечно, если речь идет о том, чтобы попробовать в жизни то, что ведет к реализации своей мечты, к познанию и самосовершенствованию. «А если о чем-то негативном, то это просто дурость, я считаю», — педагогично уточнил глава.

Утвердительно ответил он на вопросы, есть ли в обычной жизни место супергероям и готов ли он помочь другим в ущерб себе. Здесь тоже были примеры из личной жизни и отсыл к книжке знаменитого Ника Вуйчича «Жизнь без границ», которую С. Гапликов порекомендовал участникам форума. Герой книги – человек, родившийся без рук и ног, сам добился всего в жизни. У него прекрасная семья, дети, он пишет книги, путешествует и учит других не сдаваться. «Все чаще на различных награждениях я встречаю молодых людей, которые как-то себя проявили — спасли людей или оказали кому-то помощь. Это не может не радовать», — заключил глава.

— А есть в зале те, кто может рассказать о своем добром поступке, который он совершил в ущерб себе? — поинтересовался ведущий встречи. Вверх взметнулось несколько рук, и молодой ухтинец озвучил свою историю, вызвавшую в зале улыбки.

— Я помог бабушке. Не пошел на экзамен, потому что мыл ей окна, — ничуть не смущаясь, признался студент.

— Но экзамен-то сдал потом? — строго спросил С. Гапликов. «Да, осенью», — кивнул парень, успокоив губернатора.

Как много девушек хороших

Кроме прочего, глава Коми признался, что верит не в судьбу, а в совпадения.

— Однажды я ехал по дороге позади «Волги», и в какой-то момент появилось ощущение, что она мне не нравится. Я притормозил, чтобы пропустить ее вперед. А через некоторое время эта машина столкнулась с другим автомобилем. Вот как это объяснить? Это судьба или предчувствие? Чуйка! Руководителю без чуйки никуда, — улыбнулся С. Гапликов. — А вы, ребята, не теряйтесь, смотрите, сколько тут красивых девушек. Вдруг это ваша судьба рядом сидит?

Игорь АРТЕМОВ.