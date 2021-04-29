Будут вам куличи (Блиц от 30 апреля)

На сыктывкарском хлебозаводе за Пасхальную неделю испекут более 100 тысяч куличей.

Пекари приготовили два новых вида куличей — «Маковый» и «Праздничный». Первый создан для любителей макового рулета, а второй выпекается из нежного бисквитного теста с добавлением цукатов и изюма. Каждый кулич украшен вручную сахарными цветами и упакован в подарочный пакет.

По данным Комистата, праздничный стол для жителей республики обойдется в 844 рубля.

Северяне просятся в полет

Воркутинцам нужен авиарейс в Санкт-Петербург.

Общественный совет Воркуты направил обращение в Правительство Коми по вопросу авиасообщения между муниципалитетом и культурной столицей страны. В настоящее время добраться из Воркуты до Санкт-Петербурга на самолете можно только через Ухту и Сыктывкар, при этом на железнодорожное сообщение между городами у воркутинцев уходит почти двое суток. Мэрия провела опрос в соцсетях, который показал, что такой авиарейс очень востребован.

Медики получат награды

Медработники продолжают получать награды.

Сразу пять сотрудников Воркутинской больницы скорой медицинской помощи удостоены наград Президента.

Роман Баранов, Татьяна Быстрякова, Валентина Шулер, Владимир Ланеев и Ирина Липириди получили медаль Луки Крымского. Врач Сыктывкарской горбольницы №1 Леонид Пиникер награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Главному врачу республиканской инфекционной больницы Владимиру Каткову присвоено звание «Заслуженный врач РФ».

Пикники под контролем

На майские праздники на въездах в лес будут организованы дежурные посты.

Главный синоптик региона Олег Козел рассказал на заседании Комиссии по предупреждению ЧС, что май будет скуден на осадки и это может привести к высокой горимости лесов. «Впереди 10 выходных дней, поэтому стоит перекрыть входы в лес для любителей пикников», – потребовал глава Коми В. Уйба от руководителей муниципалитетов, МВД и МЧС. «5 мая открывается весенняя охота, поэтому обществам охотников и рыболовов необходимо под роспись предупредить их о правилах поведения в лесу», – напомнил он.

Долг платежом красен

Работодатели Коми задолжали своим работникам более 95 млн рублей.

В списке должников 20 организаций, в том числе «Интауголь» и «Комиавиатранс». Половина должников находится на стадии банкротства.

«Посторонним вход запрещен»

Детские оздоровительные лагеря в Коми будут закрыты для посещения гостей.

Из-за эпидобстановки школьников изолируют от возможных контактов с переносчиками инфекции. В летних оздоровительных лагерях останется запрет на посещение посторонних лиц. Во время смен детей из лагеря вывозить не будут, родительских дней также не планируется, а персонал лагерей будет проходить обязательный ПЦР-тест.