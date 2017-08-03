Буренкам угрожает голодная зима

В республике заготовлена только треть необходимых кормов. Об этом доложил Минсельхозу России заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Петр Хоробрых.

«По состоянию на 1 августа заготовлено 22,5 тысяч тонн кормовых единиц на 1 условную голову, что составляет 32 процента от потребности и 57 процентов к уровню прошлого года. Заготовлено 27,6 тысяч тонн сена, 26,8 тысяч тонн сенажа и 16 тысяч тонн силоса», – сообщил П. Хоробрых. Темпы кормозаготовительной кампании сдерживают проливные дожди.

Синоптики утверждают, что август также ожидается дождливым. Сумеют ли хозяйства заготовить необходимое количество кормов и как будут зимовать буренки — пока большой вопрос.