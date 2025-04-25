В экономике Коми происходит что-то неладное: нынешней весной вслед за Удорским районом ликвидировано последнее сельскохозяйственное предприятие и в соседнем – Княжпогостском.

На Удоре вывоз животных из бывшего колхоза «Чернутьевский» за пределы Коми прошел более-менее спокойно, люди лишь чуток пороптали, а местное отделение «Коми войтыр» заявило: мол, негоже оставлять сельчан без живности и продуктов питания местного производства.

Зато в Емве в минувшую среду кипели страсти. Когда неизвестные стали грузить в фуры коров и телят, пайщики сельхозпредприятия «Княжпогостский» вызвали наряд полиции. А вот реакция местных чиновников была весьма сдержанной. Районная администрация в социальных сетях распространила сообщение, в котором ситуация с закрытием СПК «Княжпогостский» из-за долгов была названа «неприятной». И всего-то?

К тульским живодерам

Водители фур поделились некоторой информацией о будущем местных буренок: вывозят их в Тульскую область на мясокомбинат. Надо полагать, что на законных основаниях, раз со стороны полиции не было никаких претензий. Зато претензии есть к местным чиновникам, под присмотром которых и проходило все последние годы разрушение сельского хозяйства в районе.

Сельхозпредприятия «Чернутьевский» и «Княжпогостский» объединяло то, что у них был один руководитель – кировский предприниматель Александр Делог. В подведомственных хозяйствах он бывал нечасто, поскольку руководил еще и Сыктывкарским молочным заводом. В этой скандальной истории с буренками Минсельхоз Коми занял позицию стороннего наблюдателя. А ведь именно республиканские чиновники на протяжении долгого времени выделяли многомиллионные субсидии предприятиям Делога на приобретение оборудования, техники и кормов, а в итоге от них остались одни долги. Значит, не было с их стороны должного контроля.

Так кто же окончательно развалил сельское хозяйство в двух районах – заезжий коммерсант Делог или все-таки Минсельхоз? Вопрос остается открытым.

Пусть турки трепещут!

А ведь еще девять лет назад тогдашние хозяева Желтого дома во главе с Сергеем Гапликовым восторженно рассказывали о светлом сельскохозяйственном будущем города Емвы, имеющего статус территории опережающего развития, да и всего Княжпогостского района. Именно здесь, в Емве, планировалось бросить вызов турецким аграриям и завалить дешевыми помидорами и огурцами в зимний период всю Республику Коми и центральную часть России.

Шутка ли, в планах было возведение теплиц, в которых бы ежегодно выращивалось порядка 30 тысяч тонн витаминной продукции. И что в итоге? Появился лишь красочный видеоролик о современных теплицах «из будущего», который республиканские телеканалы прокручивали в период выборной кампании Сергея Гапликова.

Кто следующий?

Похоже, что развал целой отрасли двумя районами может не ограничиться. В сложной ситуации оказались сельхозпредприятия в Усть-Цилемском районе – ООО «Трусово» и ООО «Цилемское». Они фактически балансируют на грани закрытия. Осталось только их слегка «подтолкнуть». И это здорово получается у республиканских чиновников. Их, кроме своей зарплаты, похоже, мало что интересует, а само село с его проблемами – это обуза. Именно такое складывается впечатление у многих жителей сельской глубинки.

Жители Княжпогостского района теперь озадачены тем, что им придется забыть о привычной местной цельномолочной продукции и искать ей замену в тех же федеральных торговых сетях. А там при нынешнем уровне санитарного контроля можно нарваться на что угодно. Заметим, что продукция СПК «Княжпогостский» поступала также в дошкольные и школьные учреждения.

Кстати ______________________________________________________________________-

Опасная «пальма»

Россиян травят дешевым маслом

На пляжи Анапы, ранее пострадавшие от мазута из развалившихся старых танкеров, море периодически выбрасывает и пальмовое масло, которое так же, как и нефть, перевозится в танкерах. Скорее всего, «пальма» попадает в воду в ходе незаконной промывки емкостей танкеров.

В страну сейчас завозится пальмового масла в три раза больше, чем производится сливочного. Почему бы не взять пример с той же Белоруссии и других стран, где опасная «пальма» запрещена? А нельзя! Потому что на ней российский бизнес зарабатывает крупные деньги.

Ежегодно Россия импортирует (в основном из Индонезии) около миллиона тонн пальмового масла. Его добавляют в молочную и кондитерскую продукцию. Так, 99% печенья, которое мы покупаем в магазинах, сделаны на основе гидрогенизированной «пальмы». Чипсы, торты, пирожные, маргарин, майонез и т.д. тоже буквально пропитаны этим дешевым эрзац-маслом. Оно содержит канцерогены, а также токсичные вещества, которые постепенно убивают мозг, печень и сердечно-сосудистую систему.

Сергей МОРОХИН.